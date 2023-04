Klanten van Anderzorg ontvangen digitale zorg met App de Huisarts

Klanten van Anderzorg (zorgverzekering van Coöperatie Menzis) kunnen sinds kort ook hun zorgvraag stellen via App de Huisarts. Medicinfo, een zorgorganisatie in Tilburg, ontwikkelde de app en levert met haar medisch team de zorg via chat en beeldbellen. Hiermee breidt Anderzorg haar service uit aan klanten.

Bij vragen over hun gezondheid kunnen klanten van Anderzorg App de Huisarts gebruiken. Ze doorlopen eerst de digitale triagemodule in de app waarin de urgentie en aard van de klacht beoordeeld wordt. Vervolgens gaan verzekerden via chat in gesprek met een verpleegkundige van Medicinfo. Daarop volgt een persoonlijk zelfzorgadvies en wordt er, wanneer nodig, een beeldbelgesprek ingepland met één van de huisartsen van Medicinfo. Wanneer fysiek onderzoek of verwijzing nodig is, wordt de klant geadviseerd contact op te nemen met de eigen huisarts.

Wytze van der Veen, productowner bij Menzis (voor o.a. App de Huisarts): “Anderzorg klanten zijn over het algemeen digitaal vaardig en maken graag gebruik van digitale (zorg) diensten. Met de app kunnen zij op elk gewenst moment en plaats hun vraag stellen. Het is een mooie aanvulling op de reguliere huisartsenzorg en een extra service voor onze Anderzorg klanten. Daarnaast willen we onderzoeken in welke mate App de Huisarts effectief is in het beantwoorden van een klantvraag waarbij ook de druk op huisartsen wordt verminderd.”

Caroline Besuijen, algemeen directeur van Medicinfo: “We verzorgen al jaren zorgapps van diverse zorgverzekeraars in Nederland. Onze ervaring is dat verzekerden dit als een waardevolle aanvullende service ervaren. Zeker voor vragen waarbij mensen twijfelen of ze naar de huisarts moeten, en bij klachten waarover mensen graag anoniem een vraag stellen. Maar ook als mensen niet thuis zijn of niet in de gelegenheid zijn om naar de praktijk te gaan, biedt de zorgapp uitkomst.”

Bron: Medicinfo