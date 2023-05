Geen extra spierpijn of spierschade door cholesterolverlager bij wandelen

Actieve leefstijl verlaagt het risico op hart- en vaatziekten

Het gebruik van statines leidt niet tot verergering van klachten zoals spierpijn en vermoeidheid na wandelen. Ook treedt er geen extra mate van spierschade op, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc onder deelnemers aan de Nijmeegse 4Daagse. Deze bevindingen laten zien dat statinegebruikers een fysiek actieve leefstijl kunnen hebben, wat bijdraagt aan preventie van hart- en vaatziekten.

Statines zijn cholesterolverlagende medicijnen die dagelijks door ruim anderhalf miljoen Nederlanders worden gebruikt. Ze behoren tot de medicijnen die het meest worden voorgeschreven. Statines verlagen het cholesterol in het bloed, wat de kans op hart- en vaatziekten verlaagt. Ze brengen echter ook bijwerkingen met zich mee, waarvan spierpijn en vermoeidheid de bekendste zijn.



Of deze klachten verergeren door matig intensief bewegen, was tot nu toe onbekend. Onderzoekers van het Radboudumc beantwoorden deze vraag nu. 100 wandelaars van de Nijmeegse 4Daagse deden mee aan het onderzoek naar spierklachten. Zij vormden drie groepen: deelnemers zonder statines, deelnemers met statines en zonder spierklachten en deelnemers met statines en met spierklachten. Zij werden voorafgaand en gedurende de Vierdaagse week gevolgd middels bloedonderzoek en vragenlijsten.

Niet meer klachten bij cholesterolverlagers

Het blijkt dat statines de spierschade en de spierklachten na een dag wandelen niet verergerden. Ook na drie dagen lopen was dit niet het geval. Eline Allard, arts-onderzoeker van de afdeling Fysiologie van het Radboudumc en eerste auteur: ‘Iedereen ontwikkelt milde spierschade en klachten zoals vermoeidheid en spierpijn na een dag van 30, 40 of 50 kilometer wandelen. Spierschade meten we aan de hand van signaalstoffen in het bloed die wijzen op beschadiging aan de spieren. Hoe meer van deze signaalstoffen in het bloed, hoe meer schade. In dit onderzoek hebben we zowel beschadiging van skeletspieren, die horen bij bewegingen, als beschadiging van de hartspier onderzocht.

De onderzoekers wilden weten of er meer schade en klachten optraden bij mensen die statines gebruiken. Dat bleek niet het geval te zijn. ‘Hoewel de scores voor spierpijn en vermoeidheid vóór het wandelen hoger waren bij de mensen met statines die al voorafgaand aan de Vierdaagse dergelijke klachten hadden, was de toename van klachten en spierschade na inspanning vergelijkbaar tussen de groepen’, vertelt Allard. Dat betekent dat ook deze langdurige matig intensieve lichaamsbeweging veilig is voor statinegebruikers.

Vijftien jaar 4Daagseonderzoek



Hoofdonderzoeker en hoogleraar Fysiologie Maria Hopman doet al jarenlang onderzoek tijdens de 4Daagse in Nijmegen. In 2023 zelfs al voor het vijftiende jaar. Zij vult aan: ‘We weten dat een actieve leefstijl bijdraagt aan een lager risico op hart- en vaatziekten. Dat statinegebruikers veilig de Vierdaagse kunnen lopen, is goed nieuws. Ik moedig mensen dan ook zeker aan om een actieve leefstijl aan te houden. Wandelen kan daar enorm aan bijdragen!’



Dit artikel verscheen in Journal of American College of Cardiology: Prolonged Moderate-Intensity Exercise Does Not Increase Muscle Injury Markers in Symptomatic or Asymptomatic Statin Users – Neeltje A.E. Allard, Lando Janssen, Bart Lagerwaard, Malou A.H. Nuijten, Coen C.W.G. Bongers, Richard J. Rodenburg, Paul D. Thompson, Thijs M.H. Eijsvogels, Willem J.J. Assendelft, Tom J.J. Schirris, Silvie Timmers, Maria T.E. Hopman.