Lang en gezond leven voor iedereen is maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een lang en gezond leven hangt in Nederland sterk samen met de maatschappelijke positie. Mensen met een hoge sociaaleconomische status leven gemiddeld 15 jaar langer in goede gezondheid dan mensen die het minder goed hebben. Het voorkómen van gezondheidsproblemen is een belangrijk speerpunt voor beleid om deze gezondheidskloof te verkleinen. Het stimuleren van een gezonde leefstijl staat daarbij centraal. Dit lukt alleen wanneer alle factoren van invloed worden meegenomen. Belangrijk daarin is de volledige leefomgeving: van school tot supermarkt, werk en de inrichting van het publieke domein.

Dat bepleit bijzonder hoogleraar Ien van de Goor in haar oratie ‘Preventie revisited, gezond gedrag vraagt om een gezonde leefomgeving’. Zij spreekt haar rede uit op vrijdag 7 juli in de aula van Tilburg University.

Complexiteit van preventie

Aan gezondheidsproblemen en chronische aandoeningen ligt vaak een diversiteit aan oorzaken en gerelateerde factoren ten grondslag. Zo spelen naast individuele factoren, sociale en omgevingsfactoren een belangrijke rol. Preventie zou zich, naast op vroeg-signalering, vooral moeten richten op het vinden en oplossen van de achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. Voor een integrale, domein-overstijgende aanpak van overgewicht is het bijvoorbeeld belangrijk om naast een individu-gerichte benadering ook na te gaan hoe in de supermarkt, op scholen, op het werk en in het publieke domein een gezonder voedselaanbod kan worden gerealiseerd. Of hoe onze sociale en fysieke omgeving bewegen kan stimuleren. Naast individuele preventie zijn daarom ook maatregelen nodig die bijdragen aan een gezondere leefomgeving, zodat het voor iederéén makkelijker wordt om de gezonde keuze te maken.

Benodigde kennis

Ien van de Goor:“Een integrale, domein-overstijgende aanpak in preventie vraagt om kennis die ontwikkeld wordt in co-creatie tussen beleid, praktijk en onderzoek. Een duurzame kennisinfrastructuur met lokale, regionale en nationale verbindingen vormt hiervoor een essentiële voorwaarde. Kennis kan hierdoor beter beklijven, toegankelijk gemaakt en gedeeld worden en zo de lokale en regionale publieke gezondheidszorg van een stevige kennisbasis voorzien. In de komende periode worden stappen gezet om in Brabant verder te bouwen aan zo’n kennisnetwerk, waarbij we in co-creatie met de partners in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, onderzoek doen dat de lokale publieke gezondheid kan versterken.”

Over Ien van de Goor

Ien van de Goor (1960) studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde daar bij de vakgroep Medische Sociologie van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen (opgegaan in Faculty of Health, Medicine and Lifesciences) op het onderwerp Situationele aspecten van drinkgedrag bij adolescenten (1990). Van de Goor heeft expertise in volksgezondheid, preventie en gezondheidsbevordering, evaluatie van complexe interventies, implementatieonderzoek en evidence-informed Public Health beleid en -praktijk. Eerder (2010-2020) bekleedde zij een bijzondere leerstoel op het gebied van de Effectiviteit van Individuele preventie. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het overbruggen van de kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk. Hierin deed zij ruim ervaring op, onder meer in de functie van Programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.