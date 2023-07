Pharming draagt biotech-autoriteit Dr. Richard Peters voor als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur

Pharming maakt bekend dat de Raad van Bestuur Dr. Richard Peters (foto) heeft voorgedragen als Pharmings nieuwe bestuursvoorzitter.

Pharming nomineert Dr. Peters voor benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar tijdens een aanstaande Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Informatie over de BAVA, inclusief de oproep, zal in een separaat persbericht worden bekendgemaakt.

Tot aan de benoeming als niet-uitvoerend bestuurder door de BAVA, treedt Dr. Peters op als toehoorder van de Raad van Bestuur.

Paul Sekhri, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt in reactie:

“Na een uitgebreide zoektocht is de Raad verheugd om Dr. Richard Peters voor te dragen als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Dr. Peters geniet veel respect en heeft zich bewezen als een vooraanstaand leider binnen de sector, met een brede expertise op het gebied van medische en commerciële aspecten van moeilijk te behandelen en zeldzame ziekten. Hij heeft ervaring zowel in bedrijven in de vroege ontwikkelingsfase als in grote wereldwijde biofarmaceutische ondernemingen. Ik ben verheugd dat Dr. Peters mijn opvolger zal worden na zijn benoeming door de algemene vergadering.”

Richard Peters zegt:

“Ik voel me vereerd met de nominatie voor benoeming tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Pharming, als opvolger van Paul Sekhri. Ik kijk ernaar uit om samen met de leden van de Raad van Bestuur en het Executive Committee Pharming te helpen bij het behalen van haar strategische doelen voor de lange-termijn, vanuit Pharmings heldere visie en missie om het voorkeursbedrijf te worden voor het bedienen van nu niet-bediende patiënten met een zeldzame ziekte.”

Dr. Richard Peters (60 jaar, Belgische nationaliteit, Amerikaans staatsburger) heeft meer dan dertig jaar ervaring in de healthcare-sector en de academische wereld. Hij is momenteel niet-uitvoerend bestuurder van Kineta (NASDAQ:KA) en Aprea Therapeutics (NASDAQ:APR) en is de oprichter en uitvoerend voorzitter van de private onderneming TellBio. Hij is daarnaast adviseur voor Aura Biosciences.

Voorafgaand aan deze functies was Dr. Peters Global Head voor de Rare Diseases business bij Sanofi Genzyme en CEO van twee op de Nasdaq genoteerde biotechnologiebedrijven: Yumanity Therapeutics en Merrimack Pharmaceuticals. Eerder in zijn carrière bekleedde Dr. Peters leidinggevende medische functies bij Amgen, Onyx Pharmaceuticals, Genzyme en Sanofi en is hij oprichter van X4 Therapeutics (NASDAQ:XFOR) en het private PIC Therapeutics. Hij heeft ook aan de faculteit van het Massachusetts General Hospital gewerkt, was redacteur voor de tijdschriften SCIENCE en JAMA en heeft meer dan 100 redactionele en onderzoeks-artikelen gepubliceerd.

Hij voltooide zijn opleiding Interne Geneeskunde in het Massachusetts General Hospital, alsmede een Howard Hughes postdoctorale opleiding aan de Harvard Medical School, beide in Boston, Massachusetts. Dr. Peters behaalde een M.D. en een PhD in Farmacologie aan de Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina en begon zijn medische studie aan de Katholieke Universiteit Leuven in België voordat hij naar de VS emigreerde.

Over Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het transformeren van het leven van patiënten met zeldzame, slopende en levensbedreigende ziekten. Pharming commercialiseert en ontwikkelt een innovatieve portfolio van eiwitvervangingstherapieën en precisiegeneesmiddelen, waaronder kleine moleculen, biologische geneesmiddelen en gentherapieën die zich in een vroeg tot laat ontwikkelingsstadium bevinden. Pharming heeft haar hoofdkantoor in Leiden en heeft werknemers over de hele wereld die patiënten bedienen in meer dan 30 markten in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific.

