Ziekenhuis Rivierenland heeft aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

Ziekenhuis Rivierenland tekende vrijdag 8 september de intentieverklaring van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dit is een initiatief dat zich richt op het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het verbeteren van goede communicatie tussen medewerkers van het ziekenhuis en patiënten. Met de ondertekening van de intentieverklaring trapt het ziekenhuis de landelijke Week van Lezen & Schrijven af.

Door aan te sluiten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden laat het ziekenhuis zien continu aandacht te willen geven aan het verbeteren van de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van informatie voor alle patiënten, hun naasten en bezoekers. Of het nu gaat om folders, teksten op hun website of brieven die naar patiënten worden gestuurd.

Tanja Lammerts, zorgmanager Snijdende specialismen, ondertekende in opdracht van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland de intentieverklaring en legt uit wat het belang is van begrijpelijke taal: “Het is belangrijk dat patiënten de informatie die ze in het ziekenhuis krijgen goed begrijpen, zodat ze zelf kunnen mee beslissen over de behandeling die bij hen past. Daarvoor is het nodig dat wij onze teksten en andere communicatie, bijvoorbeeld in de spreekkamer, zo begrijpelijk mogelijk maken. Door partner te worden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden onderstrepen wat we al doen om aandacht te geven aan laaggeletterdheid én laten we zien dat we continue aandacht hebben voor dit belangrijke onderwerp”.

Tanja Lammerts, zorgmanager Snijdende specialismen

Week van Lezen & Schrijven



De week van Lezen & Schrijven, die loopt van vrijdag 8 september tot en met vrijdag 15 september, is een landelijke actieweek waarin extra aandacht wordt gegeven aan laaggeletterdheid. Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen en/of schrijven. Ziekenhuis Rivierenland komt met verschillende acties om hiervoor bewustzijn te creëren. Zo kunnen bezoekers in de centrale hal een kaartje schrijven aan een opgenomen patiënt om diegene een hart onder de riem te steken. Vrijwilligers van het Digi-Taal Servicepunt gaan met patiënten en bezoekers in gesprek over laaggeletterdheid. En op de social media-kanalen van het ziekenhuis worden iedere dag tips gedeeld om onder andere laaggeletterdheid te herkennen. Medewerkers krijgen dagelijks tips over hoe zij laaggeletterdheid kunnen herkennen en hoe zij patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen helpen.







Ook doet Ziekenhuis Rivierenland mee aan de Brievenwedstrijd van Leerhuis Tiel. Medewerkers en patiënten van het ziekenhuis worden gevraagd om tips en tops te delen over communicatie-uitingen van het ziekenhuis en andere deelnemende organisaties. Brieven, flyers, folders en ander materiaal kunnen tot en met 25 september ingeleverd worden. Dit kan in een speciale doos die te vinden is in het restaurant van het ziekenhuis. Samen zorgen we voor begrijpelijke taal.



Bron: Ziekenhuis Rivierenland