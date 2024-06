Staatscommissie roept op tot uitgebreid onderzoek naar MDMA bij behandeling van PTSS-patiënten

De Staatscommissie MDMA heeft gepleit voor grootschaliger onderzoek naar het gebruik van MDMA, de werkzame stof in xtc, bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit advies, onder strenge voorwaarden, wordt toegelicht in het rapport ‘Voorbij de Extase’, dat vandaag aan demissionair minister voor Medische Zorg Dijkstra wordt gepresenteerd.

Veelbelovende resultaten uit de VS

Volgens Brigit Toebes, voorzitter van de Staatscommissie, tonen Amerikaanse onderzoeken veelbelovende resultaten. “Meer dan de helft van de patiënten heeft na afloop van de behandeling geen PTSS meer,” zegt Toebes in een interview met de NOS. Hoewel het mogelijk nog jaren kan duren voordat MDMA als geneesmiddel in Europa wordt geregistreerd, benadrukt de commissie het belang van verder onderzoek om patiënten met ernstige PTSS te helpen en wetenschappelijke gegevens te verzamelen. Hiervoor adviseren zij financiële steun voor een uitgebreid onderzoek.

Twijfels en kritische benadering

Ondanks de positieve uitkomsten in de VS is er nog onzekerheid over de invoering van MDMA als geneesmiddel. Een onafhankelijke commissie heeft recent de Amerikaanse overheidsinstantie FDA geadviseerd MDMA niet goed te keuren voor PTSS-behandeling, vanwege twijfels over de betrouwbaarheid van de bestaande onderzoeken. Toebes ziet dit als een reden om in Nederland kritisch en uitgebreid onderzoek te doen. “Het is belangrijk dat we dit grondig en zorgvuldig aanpakken om de effectiviteit en veiligheid van MDMA goed te kunnen beoordelen,” aldus Toebes.

Rol van de Staatscommissie MDMA

De Staatscommissie MDMA is opgericht om de status van MDMA in het kader van de volksgezondheid te onderzoeken en advies te geven over het medicinaal gebruik ervan. De commissie benadrukt dat, hoewel MDMA relatief veilig is in vergelijking met andere drugs en een lage verslavingskans heeft, het niet moet worden gelegaliseerd voor recreatief gebruik. Dit vanwege de aanzienlijke Nederlandse xtc-export en de noodzaak om controle te houden op de productie.

Behandeling van PTSS

PTSS kan ontstaan door het meemaken van levensbedreigende situaties, waarbij het brein ontregeld raakt en de patiënt de traumatische gebeurtenis steeds herbeleeft. Langdurige PTSS kan leiden tot depressies en verslavingen.

Huidige onderzoeken in Nederland

In Nederland is het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum momenteel de enige instelling die onderzoek mag doen naar MDMA als onderdeel van psychotherapie. Psychiater Tijmen Bostoen en zijn collega’s hebben tot nu toe acht patiënten behandeld. “Hoewel er goede behandelmethodes zijn voor PTSS, boeken sommige patiënten weinig vooruitgang. Voor hen doen we vijftien sessies, waarvan drie met MDMA,” legt Bostoen uit.

Het is nu aan de beleidsmakers om te beslissen of en hoe zij deze aanbevelingen zullen volgen om zo de mogelijkheden van MDMA-therapie verder te verkennen en te valideren.