Snelle en eenvoudige nacontroles prostaatkanker dankzij VGZ en Catharina Ziekenhuis

Het scheelt patiënt betalen eigen risico

Eindhoven | Mannen die een jaar na hun prostaatverwijdering voor prostaatkanker geen hoog-risico risicowaarden hebben én geen klachten, worden bij het Catharina Ziekenhuis vanaf dat moment overgedragen aan de eerstelijnszorg voor nacontroles. Nu het een bewezen succes is, gaat zorgverzekeraar VGZ dit opnemen in het Zinnige Zorg-programma richting andere ziekenhuizen.

De genoemde werkwijze werd vorig jaar maart doorgevoerd in het Catharina Ziekenhuis; het gaat om kankerpatiënten die een robot geassisteerde radicale prostatectomie (prostaatverwijdering) hebben ondergaan. “Als de PSA-waarde (risicowaarde, red.) van de patiënt een jaar na de operatie 0 (onmeetbaar) is, dan is alles goed”, legt uroloog Robert Hoekstra uit. “Eigenlijk een heel makkelijke vorm van controle door bloedafname. De protocollen schreven voor dat ze gedurende tien jaar terugkomen in het ziekenhuis, maar als de functies (continentie en erectiele functie) na één jaar stabiel zijn, dan gebeurt er daarna eigenlijk niet zoveel meer.”En dus kon dat gerust anders. “Diagnostiek voor U, de organisatie voor alle eerstelijnsdiagnostiek met vestigingen in en rondom Eindhoven, prikt nu na het eerste jaar bloed op vastgestelde momenten in de zogeheten follow-up. En als de PSA-waarde niet 0 is, dan slaan ze direct alarm. Zo niet, dan scheelt dat ons heel veel polibezoeken en de patiënt veel reistijd. En hebben de urologen door dit vangnet meer tijd voor de complexe zorg.” Omdat het eerstelijnszorg (zorg waar je zonder verwijzing naartoe kunt) betreft, scheelt het de patiënt bovendien het betalen van eigen risico.





Suzanne Jacobs, programmamanager Zinnige Zorg van het Catharina Ziekenhuis, is trots op het mooie resultaat. Ze schetst wat meer achtergronden. “VGZ is al jaren onze grootste verzekeraar. We maken sinds 2015 samen onderdeel uit van het Netwerk Zinnige Zorg, met als filosofie om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat doen we door Good Practices (succesformules) met elkaar te delen. En niet alleen dat: alle partners nemen ze over of gaan dat doen, zo ook nu bij de nacontroles van prostaatkanker. Toen eind 2023 het contract verlengd werd, waren de cijfers al indrukwekkend: door heel Nederland waren al 114 initiatieven voor zinnige zorg ingezet, waarvan 25 uit het Catharina Ziekenhuis.”Jacobs denkt samen met VGZ dat nacontroles in de eerste lijn voor andere aandoeningen navolging kan krijgen. “Het heeft de potentie om breder dan alleen bij prostaatkanker toegepast te worden. De complexiteit van deze diagnostiek is heel overzichtelijk: het is óf goed óf fout. Omdat het aantal controles voor dit soort patiënten best hoog is, scheelt het de specialisten veel tijd, die ze kunnen gebruiken om andere patiënten te zien. En het komt ook niet bovenop het toch al volle bordje van de huisarts. En wat Robert Hoekstra al zei: er zijn tal van voordelen voor hen. Het is een mooi natraject zo. Voor de patiënt, voor het ziekenhuis en voor de hele zorg in Nederland.”



Het Catharina Ziekenhuis werkt al ongeveer tien jaar samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Radboudumc om voor patiënten de beste prostaatkankerzorg te leveren. Dat doen zij onder de naam Prosper. Alle operaties worden uitgevoerd op de locatie CWZ.

Robert Hoekstra (l). Foto: Jarno Verhoef/Catharina Ziekenhuis

Bron: CZE