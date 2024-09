Waarom flossen onmisbaar is voor gezond tandvlees

Heb je er al eens over nagedacht? Flossen is een essentieel onderdeel van mondhygiëne? Daarom is het eigenlijk reuze zonde dat vaak over het hoofd wordt gezien. Veel mensen denken dat het poetsen van de tanden voldoende is. Maar een tandenborstel kan niet alle tandplak verwijderen die zich tussen de tanden ophopen. Flossen kan deze moeilijk bereikbare plaatsen reinigen. En hierdoor wordt het risico op tandvleesontsteking en andere mondproblemen aanzienlijk verminderd. Kies je ervoor om niet regelmatig te flossen? Dan kunnen bacteriën zich ophopen in deze ruimtes, wat kan leiden tot ontstoken en bloedend tandvlees.

Je zorgt voor gezond tandvlees; dé basis van een gezond gebit

Gezond tandvlees is de basis van een gezond gebit. Flossen, bijvoorbeeld met de producten van sunstargum.com, speelt een directe rol in het beschermen van deze basis. Een ontsteking aan het tandvlees ontstaat wanneer tandplak zich ophoopt langs de tandvleesrand. Dit bestaat uit bacteriën die zuren produceren. Deze irriteren vervolgens het tandvlees. Dit leidt tot zwelling, roodheid en bloeding tijdens het poetsen of eten. Kies je ervoor om dagelijks te flossen? Dan verwijder je de plak- en voedselresten die anders tussen de tanden zouden blijven zitten. En op deze manier kun je de gezondheid van je tandvlees beschermen.

Je investeert in een betere algemene gezondheid

Maar er is nog een ander groot voordeel waar je van profiteert. Flossen draagt ook bij aan een betere algemene gezondheid. Er is een duidelijk verband aangetoond tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Problemen zoals tandvleesontsteking werden in verband gebracht met een breed scala aan aandoeningen. Denk daarbij aan hartziekten, diabetes en ademhalingsproblemen. Kies je ervoor om te flossen? Dan verminder je de bacteriële belasting in je mond. En dit kan helpen om ontstekingen in het lichaam te verminderen. Maar je kunt ook denken aan het verminderen van een pijnlijke tong.

Je gaat voor een frisse adem en een stralend gebit

Ook zorgt flossen voor een frisse adem en een stralend gebit. Blijven voedselresten en tandplak tussen de tanden zitten? Dan kunnen ze een onaangename geur veroorzaken. Dit leidt niet alleen tot een slechte adem. Het kan ook vlekken op de tanden veroorzaken. Maar het kan ook de esthetiek van je glimlach aantasten. Ga je iedere dag na het poetsen flossen? In dat geval houd je je tanden schoon en je adem fris. Het is dus de hoogste tijd om je stralende gebit een boost te geven!