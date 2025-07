⚠️ Misbruik van de naam Medicalfacts.nl en mijn naam in online reclame: trap er niet in ⚠️

Waarschuwing: Misbruik van Medicalfacts.nl, mijn naam en overheidslogo’s in misleidende online reclame voor Pura Vida en CBD

Door: Janine Budding – Redactie Medicalfacts.nl | 15 juli 2025

De redactie van Medicalfacts.nl ontvangt de laatste tijd steeds meer meldingen van verontruste burgers die via sociale media zoals Facebook, Instagram worden geconfronteerd met artikelen die zogenaamd door onze redactie zijn geschreven. Deze berichten zien eruit alsof ze afkomstig zijn van Medicalfacts.nl, dragen ons logo, en vermelden mijn naam als auteur of medisch factchecker.

In werkelijkheid gaat het om misleidende en frauduleuze reclame-uitingen voor producten als “Pura Vida” en “Natures Garden CBD” – middelen die wij nooit hebben onderzocht, goedgekeurd of aanbevolen.

Wat is er aan de hand?

Op de website helixana.shop en in advertenties op sociale media worden artikelen gedeeld die:

Mijn naam waarbij ze mij als auteur vermelden;

De opmaak en het logo van Medicalfacts.nl kopiëren;

Suggereerden dat ik en bekende artsen betrokken zijn bij deze producten;

De indruk wekken dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze middelen aanbeveelt (inclusief gebruik van het officiële logo);

deze middelen aanbeveelt (inclusief gebruik van het officiële logo); U verleiden tot het kopen van producten via een zogenaamde medische aanbeveling.

Deze uitingen zijn volledig vals. Ze zijn niet afkomstig van ons of enige legitieme medische instantie.

Enkele van de meldingen die wij ontvingen

Een kleine greep uit de signalen die ons bereikten (anoniem en licht bewerkt):

“Op Facebook kwam ik een artikel tegen over hypertensie en vervuilde aderen. De vragen zouden beantwoord zijn door een arts, en u zou het gefactcheckt hebben namens ‘Nature Gardens CBD’. Klopt dit?”

“Ik ben 85 jaar, gebruik bloeddrukmedicatie en zag dat Pura Vida werd aanbevolen door dr. …….. en dr………… Is dit veilig voor mijn leeftijd?”

“Op Instagram zag ik een stuk van ……….. over bloeddrukverlagende middelen. Kunt u mij dat artikel mailen?”

“Ik las een aanbeveling voor CBD-capsules met het logo van Medicalfacts.nl erbij. Is dit echt van u?”

Deze voorbeelden illustreren hoe ver deze bedrijven gaan om u vals vertrouwen in te boezemen, en dat hun aanpak vooral kwetsbare doelgroepen treft.

Wie zit hierachter?

Het domein helixana.shop is geregistreerd op 26 mei 2025 bij Porkbun LLC in de VS.

Whois-gegevens bevestigen:

Registrar Abuse Email : [email protected]

: [email protected] Domeinstatus : actief maar afgeschermd, met DNS via Cloudflare

: actief maar afgeschermd, met DNS via Cloudflare Registrant Country : Verenigde Staten

: Verenigde Staten URL: helixana.shop

Wij hebben inmiddels een officiële abuse-melding ingediend bij de registrar.

Wat

Deze praktijken zijn in strijd met het strafrecht:

Art. 6:194 BW : misleidende en onrechtmatige reclame;

: misleidende en onrechtmatige reclame; Merkenrecht : onrechtmatig gebruik van het Medicalfacts-logo;

: onrechtmatig gebruik van het Medicalfacts-logo; Auteursrecht : namaak en publicatie onder valse auteursnaam;

: namaak en publicatie onder valse auteursnaam; AVG en portretrecht : gebruik van mijn naam en mogelijk beeldmateriaal;

: gebruik van mijn naam en mogelijk beeldmateriaal; Strafrecht: potentieel identiteitsfraude en valsheid in geschrifte.

Waar wij voor staan – en wat wij niet doen

Medicalfacts.nl is een onafhankelijke informatiebron. Wij:

verkopen geen producten ;

; adviseren geen supplementen of medicijnen ;

; laten ons niet verbinden aan commerciële merken ;

; plaatsen geen reclame in redactionele artikelen ;

; beschermen onze lezers tegen misinformatie.

Elke bewering dat ik – Janine Budding – of een andere redacteur deze producten zou aanprijzen, is volledig onwaar en schadelijk voor uw gezondheid en mijn professionele reputatie en voor de medische betrouwbaarheid die wij als redactie nastreven.

Wat kunt u doen?

Trap er niet in. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat ook.

Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat ook. Koop niets via artikelen met medische claims die u via Facebook of Instagram tegenkomt.

Stuur ons verdachte uitingen via [email protected] .

via . Meld misleidende advertenties bij het platform (Meta, Instagram, WhatsApp).

Voorbeeld mail aan website host van

Report Misuse – Sample Email to Porkbun ([email protected])

Heb je misleidende advertenties of artikelen gezien waarin de naam of het logo van Medicalfacts.nl zonder toestemming wordt gebruikt? En maak een screenshot van de site en voeg die toe aan de email.

Kopieer dan de onderstaande e-mail, vul je gegevens in en stuur deze naar [email protected] om deze misleiding te stoppen.

✉️ Subject: Abuse report – Identity misuse and fraud on helixana.shop

✉️ To: [email protected]

Cc: [email protected] (optioneel)

Dear Abuse Team,

I would like to report abuse and identity fraud involving the website helixana.shop, which appears to be registered through your services.

This website:

– Falsely uses the name and logo of Medicalfacts.nl;

– Lists MedicalFacts.nl as the author of a misleading medical article;

– Claims endorsements by respected Dutch doctors;

– Uses the Dutch Ministry of Health (VWS) logo without permission;

– Promotes questionable products such as Pura Vida and CBD capsules under false medical claims.

As a concerned reader, I want to inform you that this website is **deceiving people and misusing medical authority** to sell products that may be unsafe or misleading.

Please investigate this matter and take action according to your abuse policy.

Thank you for your support.

Sincerely,

[Vul je naam in]

[Woonplaats]

[je emaildres]

Tot slot

Wij nemen afstand van alle commerciële en medische claims gedaan op helixana.shop en soortgelijke websites. Laat u niet misleiden door gekopieerde logo’s, nep-interviews en uit de lucht gegrepen gezondheidsclaims. Wij waarschuwen u!

Met vriendelijke groet,

Janine Budding

Redactie Medicalfacts.nl, Stichting MedicalFacts & Stichting MedEasy

Voorbeeld mail als u misbruik wil melden: