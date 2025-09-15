Brain gym van Nederland traint zowel lichaam als hersenen

15 september 2025
Dr. Gil Suzin, oprichter LuciDT.nl:“Door brein en lichaam tegelijk te prikkelen, boek je sneller vooruitgang die je ook echt merkt in het dagelijks leven. Het draait allemaal om de wisselwerking tussen bewegen en brein – dát is de sleutel tot betere prestaties.”

15 september 2025 – Deze week opent in Haarlem ‘brain gym’ van Nederland. Bij LuciDT train je niet alleen je lichaam, maar ook je hersenen. Van ouderen die scherp en vitaal willen blijven tot ambitieuze professionals die beter willen presteren onder druk: iedereen kan er terecht. Daarmee heeft Nederland een primeur te pakken.

De methode

Met de opening van LuciDT krijgt Nederland voor het eerst een plek waar beweging en denkopdrachten structureel worden gecombineerd. Denk aan geheugenspelletjes tijdens het rennen op een loopband, reactietraining met oplichtende pods en VR-brillen die je uitdagen je concentratie vast te houden in een game-achtige omgeving. Ook de NeuroTracker, bekend uit de topsport in de VS, wordt nu voor het eerst in Nederland toegepast om niet alleen het lichaam maar juist de geest scherper te maken. Relevanter dan ooit in een maatschappij die steeds meer van ons vraagt en waarin scherpte en veerkracht essentieel zijn.

Wat is CMDT?

CMDT staat voor Cognitief Motorisch Dubbeltaak Trainen: een methode waarbij je je brein en lichaam tegelijkertijd uitdaagt. Terwijl je beweegt, doe je denk- of aandachtsoefeningen. Die combinatie versterkt je focus, geheugen, reactiesnelheid en balans. Het resultaat? Je merkt de vooruitgang sneller in je dagelijks leven – van scherper reageren tot zelfverzekerder bewegen. CMDT is bovendien geschikt voor mensen die na een periode van ziekte, zoals long covid, hun conditie en mentale fitheid stap voor stap willen verbeteren. Tijdens de training wordt alles gemonitord – van hartslag tot reactiesnelheid – zodat je vooruitgang meetbaar is.

Nieuwe hersenverbindingen stimuleren

Volgens oprichter dr. Gil Suzin is dit dé manier om hersengezondheid te verbeteren: “Door brein en lichaam tegelijk uit te dagen, stimuleer je de aanmaak van nieuwe hersenverbindingen. Je merkt daardoor sneller vooruitgang – of je nu je geheugen wilt versterken, je balans wilt verbeteren of juist mentaal fitter wilt worden voor een drukke baan. Je kunt je hersenen vergelijken met spieren: ook die worden sterker door training.”

Twee programma’s: Flourish en Thrive

LuciDT biedt twee programma’s: Flourish (voor vitaal ouder worden) en Thrive (voor topprofessionals). Beide bestaan uit twaalf sessies van 50 minuten met persoonlijke begeleiding en een thuismodule om het effect te verlengen.

Over de oprichter

Dr. Gil Suzin (PhD) is een autoriteit op het gebied van hersengezondheid. Hij werkte  in Israël, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten voor hij recent in Nederland neerstreek. In oktober spreekt hij over Dubbeltaak Trainen tijdens een symposium op het American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) in Chicago. Hij is geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en heeft een AGB-registratie, zodat je afhankelijk van je polis, vaak (een deel van) de kosten vergoed kunt krijgen via de zorgverzekering.

Adres: LuciDT, Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem, www.lucidt.nl

