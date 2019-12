Pilot Aanpassingsstoornis bij kanker anderhalf jaar verlengd

De pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd tot 1 september 2021. Dit betekent dat meer mensen met kanker gebruik kunnen maken van deze zorg en verwijzers ((huis)artsen, bedrijfsartsen, POH-GGZ (via de huisarts) en verpleegkundige specialisten) mensen met kanker met een vermoeden op een aanpassingsstoornis anderhalf jaar langer kunnen verwijzen voor een behandeling in het kader van de pilot.

Aanpassingsstoornis

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en impact op relaties. Als de problemen ernstig zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. Psychologische hulp is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen.

Gespecialiseerde hulp tijdelijk vergoed tot 1 september 2021

Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben. Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS een (tweejarige) pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden. De pilot is met anderhalf jaar verlengd tot 1 september 2021 zodat meer mensen met kanker gebruik kunnen maken van deze zorg. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS informatie voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket.

De pilot – die wordt uitgevoerd door het IKNL – is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSocialeOncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw. Het ministerie van VWS maakt deze pilot financieel mogelijk. De evaluatie van de pilot kan plaatsvinden dankzij een samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het Trimbos Instituut en de Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornissen.

Bron: IKNL