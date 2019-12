Betere beademing op de IC

Lorenzo Ball heeft in zijn proefschrift, dat hij op 19 december verdedigd, onderzocht hoe de zorg beter kan bij patiënten op de Intensive Care (IC) of patiënten die een algehele narcose hebben gehad. In beide gevallen worden patiënten vaak beademd omdat ze niet zelf kunnen ademhalen. Ball richt zich op de effecten van mechanische beademing bij het ontstaan van schade aan de longen.

Hij heeft gekeken naar zwaarlijvig patiënten en patiënten die een operatie hebben gehad aan het hart. Ook heeft hij gekeken naar beademing n de acute zorg en heeft hij in proefdieren onderzocht hoe die longschade ontstaat.

Verder geeft hij een overzicht van de beschikbare technieken om de longen tijdens de beademing in beeld te brengen en om te kijken of dat beter kan, zoals via optimalisatie van de computertomografie om de beluchting van de longen te bepalen. Ten slotte keek Ball naar de verneveling bij patiënten die invasieve of niet-invasieve ademhalingsondersteuning krijgen.

Bron: Amsterdam UMC