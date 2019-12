10,6 miljoen euro KWF-subsidie voor kankeronderzoek Antoni van Leeuwenhoek

KWF Kankerbestrijding heeft vandaag 13 subsidies toegekend aan onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek. Met ruim 10 miljoen euro kunnen zij nu onderzoek gaan doen naar onder meer augmented reality in de operatiekamer, DNA-reparatie en de behandeling van patiënten die na baarmoederhalskanker zwanger willen worden.

Augmented reality in de operatiekamer

Voor chirurgen is het tijdens een operatie niet altijd volledig zichtbaar welk weefsel kwaadaardig is. Om tumoren nog preciezer te kunnen verwijderen krijgt chirurg Theo Ruers ruim 500.000 euro om beelden die al vóór de operatie van de tumor zijn gemaakt, toe te voegen aan de live beelden op de operatiemonitor. Dit heet augmented reality. Als de ontwikkelingsfase goed verloopt, zal dit in het laatste jaar van zijn onderzoek worden ingezet bij darmkankerpatiënten met leveruitzaaiingen.

DNA gaat continu kapot

Veel fundamenteler van aard is het onderzoek van Jacqueline Jacobs naar DNA-reparatie, waarvoor ze ruim 640.000 euro krijgt. Het DNA in lichaamscellen gaat continu kapot en wordt ook weer gerepareerd. Als die reparatie misgaat, kan een cel een kankercel worden. “We begrijpen nog onvoldoende hoe die reparatie geregeld wordt”, zegt Jacobs. Dat gaat ze dus uitzoeken. “Dit soort fundamenteel onderzoek is essentieel om DNA-reparatie, en dus kanker, beter te kunnen begrijpen en op basis daarvan betere diagnostiek en behandeling te ontwikkelen.”

Zwanger worden na baarmoederhalskanker

Gynaecoloog Nienke van Trommel kreeg van KWF bijna 400.000 euro voor een onderzoek naar de behandeling van baarmoederhalskanker. Door chemotherapie voorafgaand aan de operatie te geven, kan er een minder uitgebreide operatie gedaan worden waardoor de baarmoedermond beter gespaard blijft. Hiermee wil ze de kans vergroten dat patiënten met een kinderwens zwanger kunnen worden en hun zwangerschap kunnen voldragen. Van Trommel: “We hopen dat deze nieuwe behandeling vrouwen een even grote kans op overleving geeft als een operatie zonder voorafgaande chemotherapie, en dat de kans op het krijgen van een kind toeneemt.”

Bloedtest eierstokkanker

Gynaecologisch oncoloog Christianne Lok gaat een onderzoek leiden (ruim 700.000 euro) om een bloedtest te ontwikkelen die goedaardige en kwaadaardige eierstoktumoren van elkaar onderscheidt, en daarmee onnodige operaties voorkomt.

Radiotherapeut Astrid Scholten gaat met een subsidie van ruim 800.000 euro een vergelijkende patiëntenstudie doen om uit te zoeken of gedeeltelijke bestraling van de borst vóór de operatie een beter cosmetisch resultaat geeft dan gedeeltelijke bestraling ná de operatie.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek