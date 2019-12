7 trends en ontwikkelingen op het gebied van diabetes type 2

Eén op de veertien Nederlanders heeft diabetes type 2, ruim 1,1 miljoen mensen in totaal. In de whitepaper ‘Diabetes type 2 in Nederland’ beschrijft Dr. Maaike de Vries 7 trends en ontwikkelingen voor de nabije toekomst.

De diabetespatiënt van de toekomst heeft, ondersteund door medische hulpmiddelen en technologie, grip op zijn aandoening. Hij krijgt een behandeling of interventie afgestemd op zijn persoonlijke situatie en ziektekenmerken. Het meten van de bloedglucose wordt niet-invasief met wearables. Niet-invasieve meetinstrumenten geven bovendien de benodigde biofeedback die helpt om tot gedragsverandering te komen. En de huisarts; die monitort digitaal op afstand en coacht online.

Gepersonaliseerde behandeling

De Vries: “Digitalisering zal de diabeteszorg veranderen. Een groot deel van de chronische zorg wordt digitaal. Hierdoor verwachten we dat zorgprofessionals meer tijd en ruimte krijgen voor mensen die een uitgebreider consult nodig hebben. Gepersonaliseerde zorg in de zin van digitaal als het kan en fysiek als het moet. Simpelweg omdat de ene patiënt met diabetes type 2 iets anders nodig heeft dan de andere. De tijd van eenzelfde behandeling voor iedereen is voorbij.”



Meer lezen over deze en andere trends?



De whitepaper ‘Diabetes type 2 in Nederland’ is hier te downloaden. Deze whitepaper is in opdracht van MediReva geschreven.

Bron: MediReva