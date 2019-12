2Doc: Human Nature: woensdag 8 januari, 23.15 uur op NPO 2

CRISPR, een revolutionaire genetische manipulatietechnologie, is een doorbraak in de wetenschap. Ze geeft ons een ongekende controle over de basisbouwstenen van het leven en opent de deuren naar het genezen van ziekten, het hervormen van de biosfeer en het ontwerpen van onze eigen kinderen. Hoe werkt CRISPR?

Ontdekking en werking

In drie hoofdstukken vertellen onderzoekers van het eerste uur over de ontdekking en werking van de technologie. CRISPR is een van de meest opwindende, veelbelovende en ook mogelijk zorgwekkende ontwikkelingen in de wetenschap van de afgelopen decennia. Het geeft de mensheid geweldige macht. Met elkaar moeten we beslissen hoe we deze technologie gaan gebruiken of juist niet inzetten.

Er zijn klinische onderzoeken gaande om met CRISPR een ??aantal zeer ernstige ziekten te genezen. Een aantal nieuwe behandelingen voor kanker zijn al mogelijk. Maar CRISPR opent ook de deuren naar het veranderen van de genetica van toekomstige generaties en het maken van een aantal radicale veranderingen in de evolutie van andere organismen.



Uitzending: Woensdag 8 januari om 23.15 uur op NPO 2.Website

Bron: VPRO Communicatie