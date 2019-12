Kerst en stress, misschien horen die twee ook wel een beetje bij elkaar. Grootste stressfactor tijdens de feestdagen is toch wel de zoektocht naar originele cadeautjes en de kookstress. Al is December één van de gezelligste maanden van het jaar, toch kan al het extra gedoe en geregel in de weken rondom kerst en oud en nieuw een hoop stress opleveren. Klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, maag- en buikpijn komen rondom de feestdagen vaker voor. Andere klachten die genoemd worden zijn: vermoeidheid, allergie voor opgeklopte verplichte gezelligheid, gewichtstoename, stress, neurvositeit, moeten werken tijdens de feestdagen, futloosheid, hoge bloeddruk, kater, hyperventilatie, wisselende stemmingen,niet weten wat aan te moeten trekken en een lege portemonnee.

Vooral vrouwen hebben last hebben van kerststress, bijvoorbeeld door hun werk of privésituatie. Stemmingswisselingen, snel geïrriteerd zijn of vaak last hebben van een ‘maandagochtendgevoel’ kunnen je leven een stuk minder leuk maken. Bij veel vrouwen heeft dit te maken met schommelingen in hun hormonen door de overgang of menstruatieklachten. Genoeg rust is meestal dé remedie tegen deze feestdagenstress. Vaak zullen de klachten vanzelf overgaan maar blijf niet met deze problemen rondlopen!