Hartstichting geeft drie topwetenschappers Dekkerbeurs voor vernieuwend onderzoek

Net voor Kerst hebben drie getalenteerde wetenschappers een telefoontje gekregen met goed nieuws: ze ontvangen een persoonlijke onderzoekbeurs van de Hartstichting. Daarmee gaan ze de komende jaren onderzoek doen naar het voorkomen en beter behandelen van veelvoorkomende hartziekten, zoals hartinfarct en boezembrilleren. In totaal investeert de Hartstichting bijna 900.000 euro.

Met de nieuwe beurzen draagt de Hartstichting bij aan een nieuwe generatie topwetenschappers in hart- en vaatonderzoek.

Topwetenschappers hard nodig

‘Met deze onderzoekbeurzen geven we toptalent de kans zich maximaal te ontwikkelen als wetenschapper en belangrijk innovatief onderzoek te doen’, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. ‘We hebben deze mensen hard nodig om de forse stijging van het aantal hart- en vaatpatiënten een halt toe te roepen, en patiënten een betere behandeling te bieden.’



Strenge selectie

De drie wetenschappers zijn na een strenge selectieprocedure gekozen uit 33 kandidaten. Nationale en internationale experts beoordeelden alle aanvragen kritisch. De onderzoekers met het beste projectvoorstel mochten hun plan presenteren voor een commissie van hoogleraren. De commissie beoordeelde de kandidaten én hun onderzoek, en koos de drie winnaars.

Over de Dekkerbeurzen

De persoonsgebonden beurzen zijn ruim dertig jaar geleden in het leven geroepen door dr. Dekker, toenmalig medisch directeur van de Hartstichting. Er zijn zes soorten Dekkerbeurzen, voor verschillende fases in de loopbaan van wetenschappers. Afgelopen zomer ontvingen tien wetenschappers Dekkerbeurzen in de eerste vier categorieën. Nu zijn de beurzen in de laatste twee categorieën toegekend: Junior Clinical Scientist en Established Investigator.

Kort overzicht van de winnaars en hun onderzoeksplan:

Ilze Bot: voorkomen van hart- en herseninfarcten

Bij slagaderverkalking denk je misschien al snel aan vetten, zoals cholesterol. Maar ook je afweer (immuunsysteem) speelt een belangrijke rol. Dr. Ilze Bot van de Universiteit Leiden gaat met de nieuwste technieken een bepaalde cel van ons afweersysteem onderzoeken: de mestcel. Haar doel: nieuwe medicijnen vinden om hart- en herseninfarcten te voorkomen. · Dekkerbeurs: Established Investigator· Investering Hartstichting: €650.000



Rohit Kharbanda: innovatieve behandeling van boezemfibrilleren

Een hartziekte behandelen via het oor. Het klinkt misschien onlogisch, maar in je oor loopt een zenuw die in verbinding staat met je hart. Drs. Rohit Kharbanda van het Erasmus MC in Rotterdam gaat deze zenuw stimuleren via een oorclip. Zo hoopt hij aanvallen van boezemfibrilleren te voorkomen of verkorten. · Dekkerbeurs: Junior Clinical Scientist· Investering Hartstichting: €80.000

Bernadet Santema: man-vrouwverschillen bij hartfalen en boezemfibrilleren

Bernadet Santema, arts-onderzoekers aan het UMC Groningen, onderzoekt twee veelvoorkomende hartziekten: hartfalen en boezemfibrilleren. Ze wil weten waarom deze ziekten vaak samen voorkomen, en waarom ze bij vrouwen vaak anders verlopen dan bij mannen. · Dekkerbeurs: Junior Clinical Scientist· Investering Hartstichting : €140.000