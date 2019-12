ITG lanceert nieuwe Master Tropische Geneeskunde

“Studenten kunnen voortaan kiezen uit drie verschillende master-na-master-programma’s. Op die manier krijgen ze de kans om echt een verschil te maken in de gezondheidszorg.”

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen kreeg deze week een NVAO-accreditatie (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor zijn nieuwe Master of Science in Tropical Medicine (MTM). Vanaf nu kunnen studenten dus kiezen uit maar liefst drie Master of Science-programma’s aan het ITG: Public Health, Tropical Animal Health en Tropical Medicine.

Het nieuwe programma speelt in op de vraag van studenten naar een grotere specialisatie in de biomedische en klinische wetenschappen. Het sluit daarenboven ook aan bij een aantal evoluties in de professionele wereld, zoals de nood voor meer experten, de beschikbaarheid van onderzoek technologieën in gebieden die over weinig middelen beschikken en de opkomst van tropische ziekten in regio’s die niet als tropisch worden gedefinieerd. “Via deze nieuwe Master en de unieke, multidisciplinaire aanpak van ziekteverwekkers, populaties en patiënten komt het ITG tegemoet aan deze evoluties. Er wordt een duidelijk pad gecreëerd voor studenten die een verregaande wetenschappelijke kennis willen opdoen en een praktijkgerichte, professionele ervaring willen meekrijgen in het klinische en biomedische luik van tropische geneeskunde,” zegt Prof. Lut Lynen, co-verantwoordelijke van deze cursus en hoofd van het Departement Klinische Wetenschappen.

Prof. Jean-Claude Dujardin, de andere co-verantwoordelijke van de cursus en hoofd van het Departement Biomedische Wetenschappen, voegt toe: “Het ITG biedt studenten een hands-on en op maat gemaakte ervaring op gebied van volksgezondheid, klinische en biomedische wetenschappen. De combinatie van deze wetenschappelijke disciplines in één programma is uniek en is een sterke troef waarmee studenten hun kennis verdiepen en hun horizon verbreden. We hopen dat zij deze verworven kennis gebruiken als springplank naar een carrière in een klinisch of biomedisch onderzoeksinstituut, NGO, klinische organisatie of in de industrie.”

De nieuwe Master karakteriseert de grote flexibiliteit in het hele onderwijsaanbod van het ITG. De nadruk ligt op een op maat gemaakt en studentgericht curriculum: het wordt ook gemakkelijker om een evenwicht te vinden tussen studietijd, andere professionele activiteiten en het privéleven. Net als de andere twee masterprogramma’s van het Instituut, moedigt de cursusstructuur van de MTM-studenten aan om hun opleiding aan het ITG te combineren met andere internationale leer- en professionele ervaringen. Alle programma’s kunnen fulltime of parttime worden afgewerkt, met zowel face-to-face als online opties. De cursussen van het ITG worden onderwezen door docenten met een enorme hoeveelheid praktische ervaring en geruggesteund door een uitgebreid netwerk van institutionele partners en alumni. De ‘open global campus’ bevordert internationaal leren en streeft naar toegankelijke en relevante studies en onderzoek expertises.

Kandidaturen voor de nieuwe Master of Science in Tropische Geneeskunde, voor het academiejaar 2020-2021, kunnen worden ingediend van januari tot en met februari 2020.

