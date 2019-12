Guanfacine tegen comorbiditeit bij jongeren met ADHD?

Catherine De Groof en collega’s beschrijven in een overzichtsartikel dat het nieuwere middel guanfacine gunstige effecten heeft op veelvoorkomende bijkomende problemen bij ADHD zoals gedragsstoornissen, tics en autisme.

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (adhd) is een veelvoorkomende kinder- en jeugdpsychiatrische aandoening. De meest voorkomende comorbide stoornissen zijn oppositioneel-opstandig gedrag, tics, autismespectrumstoornissen, angst en depressies. Stimulantia zijn de eerste medicamenteuze keuze. Recent kwam langwerkende guanfacine op de Belgische en Nederlandse markt.

Guanfacine bleek effect te hebben op symptomen van autisme en oppositioneel-opstandig gedrag en mogelijk op tics bij kinderen en jongeren met adhd. Op angstklachten werd geen effect gezien. Het effect op depressieve klachten dient verder onderzocht te worden. Bijwerkingen van guanfacine bij comorbide stoornissen en bij zuivere adhd waren vergelijkbaar.



Guanfacine is een optie in de behandeling van adhd bij kinderen en jongeren met comorbide gedragsproblemen of autisme en mogelijk ook bij tics, omdat het ook effect heeft op de comorbide symptomen. Om een gegronde uitspraak te kunnen doen over een voorkeur voor een bepaald geneesmiddel bij adhd met deze comorbide stoornissen is er direct vergelijkend onderzoek nodig.Guanfacine is geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten voor wie psychostimulantia niet geschikt zijn.

Conclusies Guanfacine IVM:

Guanfacine verbetert de symptomen van ADHD, maar er is geen duidelijk effect op het algehele functioneren. Behandeling met guanfacine moet onderdeel zijn van een uitgebreid niet-medicamenteus behandelprogramma. De belangrijkste bijwerkingen van guanfacine zijn slaperigheid, hoofdpijn, vermoeidheid en buikpijn. Guanfacine kost ongeveer € 1.250 per jaar. Guanfacine wordt niet geheel vergoed.

Bron: Tijdschrift voor psychiatrie & IVM