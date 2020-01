Teken ook het Vuurwerkmanifest

Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van angstige dieren? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen. In 2016 was dat zelfs 11 miljoen euro.

Verhouding vieren en gevolgen vuurwerk zoek





De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met consumentenvuurwerk en de vele ongelukken die er het gevolg van zijn.

Daarom vinden wij dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier. Wij pleiten ervoor dat uiterlijk 2020 er een verbod op consumentenvuurwerk komt.

Uw gemeenten vuurwerkvrij?



Op dit moment hebben 1.800 organisaties en 84.000 particulieren het manifest ondertekend (week 50 – 2019). Steeds meer gemeenten organiseren een centrale vuurwerkshow en wijzen vuurwerkvrije zones binnen de gemeente aan.

Wanneer gaat uw gemeente overstag?



Steunt u dit initiatief ook? Meld u dan aan via dit formulier! En Onderteken het Vuurwerkmanifest en motiveer je familie, vrienden en buren om dit ook te doen.