1,2 miljoen euro voor celvervangingstherapie bij diabetes

De onderzoeksgroep van prof. Eelco de Koning heeft als partner 1,2 miljoen euro toegewezen gekregen voor twee Horizon2020-projecten. Het gaat om onderzoeken op het gebied van nieuwe celvervangingstherapie bij diabetes mellitus.

Het eerste project genaamd ISLET wordt geleid door de universiteit van Kopenhangen. Het LUMC is een belangrijke partner binnen ISLET. Dit samenwerkingsverband tussen vooraanstaande Europese onderzoekers krijgt in vijf jaar tijd 8 miljoen euro om geavanceerde stamcelproducten te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat deze straks gebruikt kunnen worden voor klinisch onderzoek bij diabetes type 1. Vanwege het eilandjestransplantatie-programma is er in het LUMC veel kennis aanwezig over transplantatie van insulineproducerende cellen en het maken van celproducten in speciale laboratoria (cleanrooms).

ESPACE

ESPACE is een consortium dat is gericht op het in kaart brengen van alle typen cellen van de menselijke alvleesklier. Het is een van de zes consortia in Europa die bijdraagt aan de fundamenten van de Human Cell Atlas (HCA). De onderzoeksgroep van Eelco de Koning heeft in het verleden al in detail menselijke eilandjescellen onderzocht en hierover gepubliceerd.

Bron: LUMC