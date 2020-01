Doorslikbare maagballon in de strijd tegen obesitas groot succes

Behandeling innovatieve maagballon in 2020 op drie nieuwe locaties

Door een toenemende vraag wordt het aantal locaties waar de Elipse-maagballon kan worden geplaatst in 2020 uitgebreid. De maagballon is bedoeld voor patiënten met overgewicht die nog niet in aanmerking komen voor een maagverkleining. De behandelmethode is revolutionair, omdat de ballon in twintig minuten wordt geplaatst, zonder medische ingreep. De innovatieve behandelmethode leidt gemiddeld tot een gewichtsverlies van 15 kilo. Belangstellenden kunnen vanaf dit jaar ook in Arnhem, Amsterdam en Den Haag terecht.

Maagballon zonder operatie

De Elipse-maagballon is een maagballon die zonder operatie wordt geplaatst. Gebruikers slikken een capsule in met een lege ballon. Zodra de capsule de maag heeft bereikt, kan een dokter via een katheter de ballon opvullen met een speciale vloeistof. Na twintig minuten staat de patiënt alweer buiten. Door ruimte in te nemen in de maag geeft de ballon een vol gevoel. Om die reden eten gebruikers kleinere porties, zonder het hongergevoel te ervaren dat vaak bij gewone diëten optreedt. Dit leidt gemiddeld tot een gewichtsverlies van 15 kilo. Na een periode van 16 weken opent het ventiel op de Elipse-maagballon. Deze loopt vervolgens leeg en verlaat het lichaam via de natuurlijke weg.

Kobus Dijkhorst, directeur van de Nederlandse Obesitas Kliniek: “De eenvoudige behandeling en snelle resultaten maken de maagballon een slim hulpmiddel in de strijd tegen overgewicht. In 2019 hebben we bijna 300 ballonnen geplaatst en de doelstelling voor 2020 is 750 plaatsingen.”

Intensieve begeleiding

Zowel vóór als na de plaatsing worden gebruikers begeleid door een team van specialisten op het gebied van voeding en lichaamsbeweging. Zo wordt samen met een diëtist het voedingspatroon geanalyseerd en is er een bewegingsdeskundige die ondersteunt in het verkrijgen van genoeg lichaamsbeweging. Op die manier wordt ingezet op een verandering van levensstijl, zodat het gewichtsverlies kan worden vastgehouden op lange termijn.

(BMI) van 27 of hoger

Mensen met een body mass index (BMI) van 27 of hoger komen in aanmerking voor de behandeling. De ballon is een perfect hulpmiddel voor mensen die graag 15 kilo lichaamsgewicht willen verliezen, maar niet zwaarlijvig genoeg zijn voor een maagverkleining.

De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is in Nederland de grootste gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht. Samen met partners, medisch specialisten en professionals loopt de NOK al sinds 1993 voorop in de behandeling van obesitas. Daarbij staat een verandering van levensstijl centraal. De NOK heeft negen vestigingen, verspreid door heel Nederland.

Bron: De Nederlandse Obesitas Kliniek