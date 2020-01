Patiënt met prostaatkanker wil centrum met de beste resultaten

Steeds meer mannen die geopereerd moeten worden vanwege prostaatkanker gaan daarvoor naar een gespecialiseerd centrum. Prosper, één van de drie grootste centra van Nederland op dit gebied, ziet een toename van patiënten van buiten de regio. “Mannen komen voor hun behandeling uit heel Nederland. We zien sinds kort dat patiënten eindelijk gaan kiezen voor kwaliteit van de zorg in plaats van nabijheid. Ze gaan niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor hun behandeling, maar kiezen bewust voor de beste behandeling”, aldus Prosper-uroloog Jean-Paul van Basten.

CWZ, Radboudumc en Catharina Ziekenhuis Eindhoven werken al ruim vijf jaar met elkaar samen om voor patiënten de beste prostaatkankerzorg te leveren. Dat doen zij onder de naam Prosper. Om patiënten inzicht in kwaliteit te geven, heeft Prosper resultaten begrijpelijk gemaakt en openbaar. Door de resultaten transparant te delen, worden patiënten eerlijk voorgelicht. De medisch specialisten, die samen inmiddels meer dan 2.000 robotoperaties hebben uitgevoerd, volgen daarnaast nog een apart programma. Zij hebben zich ten doel gesteld om de zorg continu te blijven verbeteren. Dat betekent dat ze kritisch naar elkaars handelen kijken en de cijfers tegen het licht houden. “Waar we kunnen verbeteren, passen we de zorg aan. Dat is een continue verbeterslag die we met elkaar maken”, aldus Prosper-uroloog Michiel Sedelaar, werkzaam in het Radboudumc.

Kwaliteit door concentratie bij Prosper

Alle patiënten worden voor prostaatkankeroperaties een paar dagen opgenomen in de Prosper locatie CWZ Nijmegen. Hoe meer complexe robotoperaties één centrum uitvoert, des te meer ervaring en routine er is en dat komt de kwaliteit ten goede. “Dat zien we in onze resultaten en daar zijn we trots op! Meer dan de helft van de patiënten is afkomstig van buiten de regio Nijmegen”, zegt Prosper uroloog Rik Somford in CWZ. Dit jaar worden 300 robotoperaties uitgevoerd voor het verwijderen van prostaatkanker. Dat is meer dan 3 keer zo veel als de landelijke minimumnorm (100 operaties per jaar). Hiermee behoort Prosper tot de top 3 van Nederland.

Van alle patiënten is 96,7%, binnen 30 dagen na de operatie vrij van complicaties en 92% is drie maanden na de operatie kankervrij. Ook scoort Prosper goed als het gaat om continentie (geen urineverlies) en potentie (in staat tot gemeenschap). Patiënten beoordelen de zorgverlening van Prosper met 8,5+ en alle urologen krijgen een 9+ volgens ZorgkaartNederland.

Koploperziekenhuis: de beste keus voor de patiënt

Ziekenhuizen die minder dan 100 robotoperaties per jaar uitvoeren kunnen deze resultaten niet realiseren. ProstaatKankerStichting (PKS), zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK) hebben Prosper geselecteerd als koploperziekenhuis om de kwaliteit van prostaatkankeroperaties te stimuleren en om prostaatkankerpatiënten in Nederland te helpen kiezen waar ze geopereerd willen worden.

Minder impotentie door Neurosafe techniek

Eric Vrijhof, Prosper uroloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: “Ik opereer mijn patiënten in Nijmegen: daar werken we met een super gespecialiseerd team, doen we continue onderzoek en proberen we operatie-uitkomsten steeds verder te verbeteren. Zo passen we de zogenaamde NeuroSafe techniek toe waarbij zenuwen maximaal worden gespaard voor behoud van potentie doordat een patholoog tijdens de prostaatoperatie de snijranden van de prostaat beoordeelt. Onlangs is een relatief jonge patiënt met een agressieve prostaattumor zenuwsparend geopereerd met NeuroSafe, wat ik anders beslist niet had gedurfd wegens de uitgebreidheid van de tumor. Het pathologisch resultaat was gelukkig goed en de zenuwen zijn in stand gebleven met behoud van erecties. Daar doen we dit voor!”

