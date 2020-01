Ggz behandelingen HSK Online nu ook op Welshop

De online behandelingen van HSK Online zijn voortaan ook op Welshop te vinden. Een onafhankelijk platform zónder wachttijden, waar makkelijk en overzichtelijk ggz behandelingen vindbaar zijn. Eerder dit jaar werd al bekend dat zorgaanbieders Mentaal Beter, DiSofa, GGzE en Medicinfo ook samenwerken met Welshop.

“Door samen te werken kunnen we online behandeling nog beter onder de aandacht brengen. Dat is nodig om mensen bekend te maken met de pluspunten en mogelijkheden van geestelijke gezondheidszorg online.” – Martin Dekker, directeur bij HSK Groep



Direct aan de slag

HSK Online heeft geen wachttijd voor intake en behandeling. Daarnaast hanteren zij een hybride diagnostiek: het intakeproces voor basis ggz en specialistische ggz is in eerste instantie gelijk. Pas bij afronding van de intake wordt bepaald of iemand behandeling volgens basis of specialistische ggz nodig heeft. Komt dat niet overeen met de verwijzing van de huisarts? Dan wordt overlegd binnen een multidisciplinair team met huisarts en zorgverzekeraar, waarna direct de juiste behandeling start.

“Dit proces doet niets af aan de kwaliteit én het verbetert de toegankelijkheid van de GGZ.” Roberto Nijenhuis, Bedenker Hybride diagnostiek & Zorgverkoper HSK Groep

Jouw eigen psycholoog online

Je krijgt, ook online, een eigen psycholoog die je begeleidt tijdens je herstelproces. Samen doorloop je het behandelprogramma in de beveiligde online behandelomgeving van HSK Online. Het contact is net zo intensief en persoonlijk als bij een face-to-face behandeling, alleen dan via een online behandelomgeving, videogesprekken of de telefoon.

“Het mooie van de diverse organisaties binnen Welshop is dat er expertise gedeeld kan worden. Welshop is een webwinkel waar zorgaanbieders zich verenigen en een platform dat zich blijft ontwikkelen. Samen kunnen we innoveren en verder ontwikkelen om mensen in de ggz verder te helpen.” – Irene Helderman, Manager Welshop

Momenteel staan er bijna 90.000 mensen op een wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. Het gaat daarbij voornamelijk om cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, angst en autisme. Doel van Welshop en haar partners is het terugdringen van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Via Welshop kan iedereen in Nederland met een verwijzing van de huisarts direct toegang krijgen tot online behandelingen bij psychische problemen. Kwaliteit van de behandelingen is gewaarborgd: Welshop werkt alleen met aanbieders die geregistreerde en gecertificeerde behandelaren in dienst hebben.

Bron: Welshop