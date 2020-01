Onderzoek naar beste behandeling zenuwklachten bij patiënten met diabetes

Ongeveer de helft van de mensen met diabetes krijgt last van pijn, tintelingen of gevoelloosheid in hun voeten of benen. Een deel van deze klachten komt door beknelde zenuwen. Het UMC Utrecht onderzoekt samen met tien andere ziekenhuizen welke behandeling hiertegen het beste werkt: een operatie of leefstijladviezen.

Diabetes mellitus (suikerziekte) is met zo’n 1,2 miljoen patiënten een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Diabetespatiënten met beknelde zenuwen in de voeten en onderbenen hebben minder gevoel in deze lichaamsdelen. Ze vallen vaker, hebben last van pijn en tintelingen en worden hierdoor vaak wakker ’s nachts.

Werkt een operatie voor zenuwklachten?

Het UMC Utrecht voert sinds 2017 een relatief eenvoudige ingreep uit waarbij beknelde zenuwen in het been en de voet van diabetespatiënten los worden gemaakt. Hierdoor verminderen de klachten en kunnen zelfs wonden aan voeten en onderbenen worden voorkomen. Alleen werkt deze operatie bij de ene patiënt wel, en bij de andere niet.

Arts-onderzoeker Tirzah Fakkel van het UMC Utrecht: “De zenuwen lopen door tunnels en als de zenuw opzwelt door de diabetes raakt deze bekneld, functioneert minder goed en daardoor ontstaan klachten. Met een operatie wordt tot vijf plekken in het onderbeen en de voeten een sneetje gemaakt waardoor de beknelde zenuw ruimte krijgt. Dat neemt de druk weg waardoor de zenuw haar werk beter kan doen. Bij sommige patiënten helpt de operatie wel en bij andere niet. We denken dat het verschil zit in de duur en mate van de zenuwschade. Je kunt het vergelijken met een telefoonkabel die knel zit tussen een deur. Hoe langer de kabel knel zit, hoe kleiner de kans dat die het weer gaat doen. Zo werkt het ook met de zenuwen.”

Onderzoek naar effecten operatie

Met een onderzoek – de zogeheten DECO-studie – wil het UMC Utrecht samen met 10 andere ziekenhuizen vaststellen voor welke diabetespatiënten de operatie het meeste effect heeft. Tijdens het onderzoek krijgt de helft van de patiënten een operatie, de andere helft (de controlegroep) krijgt de standaardbehandeling: frequente voetcontroles en begeleiding in de vorm van voedings- en bewegingsadviezen, eventueel aangevuld met medicijnen. Patiënten kunnen zich aanmelden bij het UMC Utrecht.

Zorgkosten

Zenuwschade bij diabetes patiënten is een grote kostenpost voor de zorg. Het veroorzaakt namelijk valpartijen, chronische wonden en zelfs amputaties. De gemiddelde kosten van een chronische wond zijn bijvoorbeeld 10.000 euro per patiënt. Bij een niet-genezende wond kan een amputatie nodig zijn, die ongeveer 70.000 euro kost.

Bron: UMC Utrecht