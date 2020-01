Prof. dr. A.J. Bredenoord: Brok in de keel

Een brok in de keel, iets door de strot duwen, een knoop in de maag, er buikpijn van krijgen, zwaar op de maag liggen en iets zuur vinden. Het is zo evident dat emoties zoals spanning, verdriet, verliefdheid en onrust een effect hebben op sensaties in onze de buik. Toch vertellen artsen dit zelden aan de patiënt. Arjan Bredenoord, hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, in het bijzonder Neurogastroenterologie en Motiliteit, houdt zijn oratie met als titel Brok in de keel over dit fenomeen. Hij spreekt over functionele maagdarmklachten en de rol van emoties en spanningen daarbij.

Bij functionele darmaandoeningen, zoals bij prikkelbare darm, maagklachten en zuurbranden, is er een probleem met de functie of gevoeligheid van het spijsverteringsstelsel. Bij radiologisch en endoscopisch onderzoek wordt echter geen verklaring gevonden voor de klachten. Bij veel maagdarmaandoeningen spelen emoties en spanningen vaak een grote rol. Er zijn duidelijke biologische mechanismen gevonden die dit kunnen verklaren. Artsen zouden beter moeten uitleggen hoe functionele maagdarmklachten ontstaan en de rol van emoties en spanningen bij lichamelijke klachten moeten bespreken. Dit zal leiden tot meer begrip bij de patiënt en overbodige diagnostiek kunnen voorkomen.



Bron: UvA AMC