Volautomatisch systeem in strijd tegen kanker

In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is woensdag de Askion voorgesteld, de parel aan de kroon van de Biobank van UZA en UAntwerpen. Het volautomatische opslagsysteem stelt onderzoekers in staat efficiënter te werk te gaan en nieuwe (kanker)therapieën te ontwikkelen.

Biobank Antwerpen

De Biobank Antwerpen bevat zo’n zes miljoen stalen van menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers overal ter wereld kunnen een beroep doen op de databank en stalen opvragen om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld specifieke soorten kankers.

Paradepaardje hierin is de Askion. “Het is een volautomatisch systeem waarbij stalen door middel van stikstof onder extreem lage temperaturen van -150 tot -180 graden worden opgeslagen. Na een lange periode van voorbereiding en testfases kan die nu uiteindelijk officieel in gebruik worden genomen. De stalen van meer dan achtduizend verschillende patiënten worden hierin opgeslagen”, verduidelijkt Sofie Goethals, integratie- en automatisatie-expert Biobank.

Ethisch comité en/of de biobankadviesraad

“De stalen worden uiteraard met respect voor de privacy bewaard”, stelt coördinator Manon Huizing. “Onderzoekers kunnen pas met de stalen aan de slag na goedkeuring door het ethisch comité en/of de biobankadviesraad. De gegevens worden onder gecodeerde vorm opgeslagen. Alleen de verantwoordelijke onderzoeker kan via een codetabel het staal aan de patiënt linken, zodat in geval van incidentele vindingen de arts of de patiënt hiervan op de hoogte kan worden gebracht.”

“Stalen van menselijk lichaamsmateriaal zijn van onschatbare waarde”, zegt Ronny Blust, vicerector Onderzoek van UAntwerpen. “Dankzij de analyse van lichaamsmateriaal kunnen we blijven innoveren en nieuwe technieken en therapieën ontwikkelen waar de patiënt in de toekomst baat bij zal hebben. Doordat technologie ook steeds evolueert, kunnen er zaken worden onderzocht die tien jaar geleden niet konden. Vandaar het belang van een goede opslag van stalen.”

Enkele opvallende cijfers:

De koudste vriezer heeft een temperatuur van -196 °C.

Het oudste staal in de Biobank Antwerpen is 23 jaar oud.

De stalen worden bewaard in 2D-gelabelde cryobuisjes van een halve tot twee ml groot.

De Biobank Antwerpen beheert stalen van meer dan 8000 verschillende patiënten.

Alles samen worden er ongeveer zes miljoen stalen bewaard.

Er is binnen het volautomatische opslagsysteem Askion ruimte voor 150 000 stalen met cryogene opslag.

www.uantwerpen.be/biobank-antwerpen

Bron: UZA