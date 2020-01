Prinses Margriet bezoekt Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en Invictus Games-team

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden brengt vrijdagmiddag 17 januari een werkbezoek aan het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn. Tevens ontmoet de Prinses hier de sporters van het Nederlandse team voor de Invictus Games die dit jaar in Den Haag worden gehouden. Prinses Margriet is erevoorzitter van Invictus Games 2020.

Revalidatie

MRC Aardenburg levert revalidatiezorg aan lichamelijk en psychisch gewonde militairen. Ook burgers kunnen in het revalidatiecentrum terecht. Prinses Margriet wordt tijdens haar bezoek geïnformeerd over manieren waarop MRC Aardenburg het herstel van militairen bespoedigt. Revalidanten en begeleiders spreken over verschillende aspecten van revalidatie, zoals lichamelijke training, psychische zorg, voedingsbegeleiding en rust. Een rondleiding voert langs het zorghotel, de therapieruimte waar ‘virtual reality’ wordt toegepast en langs het sportcomplex van het revalidatiecentrum.

Invictus Games 2020

In de sportaccommodatie ontmoet Prinses Margriet de Nederlandse sporters die trainen voor de Invictus Games 2020. Het Invictus-team traint elke maand met elkaar bij MRC Aardenburg. De 32 sporters worden gestimuleerd om zich in meerdere sporten te bekwamen. Tijdens de training die de Prinses bijwoont, tonen zij hun vorderingen op het gebied van basketbal, atletiek en handboogschieten. Daarnaast vertellen de sporters over de betekenis van de Invictus Games voor hen in hun revalidatietraject.

De Invictus Games zijn in het leven geroepen door Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Sussex om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor gewonde militairen en veteranen. De Invictus Games vinden plaats van 9 tot en met 16 mei.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst