Consumentenbond en IVM vragen minister om aanscherping regels verkoop zelfzorgmiddelen

Consumentenbond en IVM vragen minister Bruins om aanscherping van de regels bij verkoop zelfzorgmiddelen.

In een gezamenlijke brief roepen het IVM en de Consumentenbond de minister op om de huidige manier van geneesmiddelenverkoop door Albert Heijn (geen balie, geen toezicht, geen begeleiding) tegen het licht te houden. En om de inspectie opdracht te geven een veel helderdere definitie uit te werken van wat verantwoorde zorg is. De huidige manier van verkoop is onvoldoende veilig en zal leiden tot vermijdbare ziekenhuisopnames of erger. De brief aan de minister is hier onder te downloaden.







Apothekers gaan in gesprek met hun patiënten

De apothekersorganisatie KNMP heeft onder alle apothekers in Nederland een poster verspreid die patiënten oproept met hun apotheker (of met hun arts) in gesprek te gaan over hun geneesmiddelengebruik onder het motto ‘Sta even stil bij het gebruik van geneesmiddelen’. Zijn er problemen met het gebruik? Zijn alle middelen nog steeds noodzakelijk? Lukt het om therapietrouw te blijven? Dit soort vragen, en andere, zijn welkom.

Artsen en apothekers van IVM gaan in gesprek met publiek

IVM wil weten hoe mensen tegen hun geneesmiddelen of medicijngebruik aankijken, waar ze de grootste problemen zien, welke vragen leven er die onvoldoende beantwoord zijn. De persoonlijke ervaringen zullen op beeld gezet worden en kleuren de inmiddels bijna 35.000 patiëntervaringen die zijn opgehaald met het digitale Meldpunt Medicijnen.

Themajournaal ‘toekomstige ontwikkelingen in de farmaceutische zorg’

Voor artsen en apothekers verschijnt een speciaal audiovisueel themajournaal over waar de farmaceutische zorg de komende jaren naar toe gaat en welke rol zorgverleners in die veranderende wereld -met veel meer op het individu gerichte gezondheidszorg- kunnen spelen.