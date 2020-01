Prinses Margriet opent verpleeghuis Beukenstein

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent woensdagmiddag 29 januari verpleeghuis Beukenstein in Driebergen-Rijsenburg. Het pand vervangt het oude verzorgings- en verpleeghuis dat in de jaren zeventig als een van de eerste verpleeghuizen in Nederland de deuren opende.

Zorgindicatie

Het nieuwe Beukenstein is een verpleeghuis voor ouderen met een zorgindicatie. Alle ouderen die hier wonen hebben een zorgindicatie: zij hebben blijvend intensieve zorg nodig. Mensen met bijvoorbeeld dementie, maar ook met andere zorgvragen, kunnen in een van de woningen van Beukenstein terecht. Kleinschaligheid en persoonlijke zorg staan daarbij voorop, zodat de bewoners zich veilig en vertrouwd voelen in hun omgeving.

Symbolisch

Prinses Margriet opent symbolisch het verpleeghuis. Vervolgens krijgt zij een korte rondleiding door het nieuwe pand. Er wordt stilgestaan bij de verschillende woonvormen die Beukenstein heeft om de zorg te kunnen leveren die bij de bewoners past. Bewoners en medewerkers vertellen de Prinses over hun ervaringen in het nieuwe pand en over de zorg die het verpleeghuis biedt.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst