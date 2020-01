Sioux investeert in automatische tumordissectie-oplossing van Xyall

Kortgeleden sloot een van de laatste Nederlandse geneesmiddelenproducenten, Apotex, haar deuren. Hightechbedrijf Sioux uit Eindhoven is van mening dat de toekomst van de medische sector in Nederland niet in het produceren van medicijnen ligt, maar in hightech innovaties en hoogwaardige verbeteringen van medische behandelingen.

Het bedrijf heeft het afgelopen jaar daarom fors geïnvesteerd in medische innovaties op het gebied van kankerbehandelingen. Afgelopen april investeerde het bijvoorbeeld drie miljoen euro in Samantree, dat de mogelijkheid biedt om kankercellen te visualiseren en artsen in staat stelt snel de juiste marges te bepalen.

Sioux investeert nu wederom in een medische startup: Xyall. Dit bedrijf maakt het mogelijk maakt om het proces van weefseldissectie volledig te automatiseren. Dankzij het systeem van Xyall kunnen meer dan 60 samples per uur worden verwerkt, is kwaliteitscontrole standaard ingebouwd en de kans op cross-contaminatie minder dan 0.01 procent. Hiermee wordt de kwaliteit en snelheid van het pathologische proces flink verbeterd.

De technische innovaties van Xyall en SamanTree Medical dragen bij aan een verbeterde kankerbehandeling. Dankzij wetenschappelijk onderzoek en medische innovaties overleven steeds meer mensen kanker. Maar nog altijd overlijden jaarlijks zo’n 45.000 Nederlanders aan deze ziekte. Daarom blijft het cruciaal om te investeren in methoden om kanker beter op te sporen en te behandelen. Leon Giesen, CEO Sioux Technologies: “De toekomst van de medtech markt is veelbelovend. Innovaties op medisch gebied gaan een grote invloed hebben op onze toekomstige gezondheidszorg. Digitale transformatie, robotisering, zorg op afstand, personalized care, preventie, predictie en vroegtijdige behandeling zijn trends waarin de hightechsector het verschil gaat maken. Wij zijn er trots op dat we bedrijven als SamanTree Medical en Xyall kunnen ondersteunen om hierin een rol van betekenis te spelen.

”Van weefselscan tot tumordissectie

Waar SamanTree Medical, met een praktische weefselscan, de arts in staat stelt om in de operatiekamer kankercellen onmiddellijk op een chirurgisch monster te visualiseren en de juiste marge te bepalen, neemt de geautomatiseerde oplossing van Xyall de tumordissectie uit handen van pathologen. De huidige manier van werken is arbeidsintensief en foutgevoelig. Dankzij het systeem van Xyall kunnen meer dan 60 samples per uur worden verwerkt, is kwaliteitscontrole standaard ingebouwd en de kans op cross-contaminatie minder dan 0.01 procent. Niet alleen wordt hierdoor de kwaliteit van het pathologische proces significant verbeterd, ook zorgt het voor een aanzienlijke tijdsbesparing. De hightechoplossing van Xyall draagt bij aan betrouwbare diagnostische testresultaten van kankerpatiënten en maakt een behandeling mogelijk die aan de patiënt is aangepast. Guido du Pree, CEO Xyall: “Voor deze ontwikkeling is dan ook een enorme expertise in technologische domeinen zoals optica, Artificial Intelligence, medical robotics en dataverwerking vereist. Het strategische partnerschap met Sioux was voor ons een logische stap, zij hebben alle kennis en ervaring in huis om onze innovatie te versnellen.”

Bron: Sioux Technologies