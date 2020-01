Nieuwe mammograaf Saxenburgh maakt 3D-beelden

Saxenburgh heeft een nieuwe mammograaf aangeschaft met 3D-technologie (tomosynthese). Sinds eind december maakt de afdeling radiologie van het Hardenbergse ziekenhuis gebruik van deze nieuwe apparatuur. Door gebruikmaking van deze techniek is een eventuele afwijking in de borst nog beter en sneller vast te stellen.

Nieuwe mammograaf

De radiologen en laboranten van Saxenburgh zijn inmiddels getraind en goed voorbereid. De eerste patiënten hebben al een borstonderzoek gehad met de nieuwe mammograaf. Het apparaat maakt 3D-röntgenbeelden van de borst en kan eventuele afwijkingen zichtbaar maken en onder andere tumoren opsporen. Met de 3D-technologie wordt de borst onder een kleine hoek in vijftien opnamen gefotografeerd met een lage dosis röntgenstraling. De computer verdeelt deze opnamen in plakjes van één millimeter dikte. Dit heeft als groot voordeel, dat eventueel afwijkend weefsel niet verborgen blijft door bovenliggend weefsel.

De stralendosis van dit tomosynthese onderzoek is vergelijkbaar met die van een regulier mammogram en daarmee goed in te zetten in de dagelijkse routine.

Patiënten die bijvoorbeeld zijn doorverwezen omdat er tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker iets verdachts is ontdekt, kunnen in het Hardenbergse ziekenhuis een 3D-mammogram krijgen, waarna ze snel zekerheid hebben. Een prima ontwikkeling, want dit voorkomt veel stress en ongerustheid. Is er werkelijk een afwijking, dan wordt deze sneller herkend, wat gunstig is voor de verdere behandeling. Overigens blijkt bij een groot deel van deze patiënten verdere behandeling of onderzoek niet nodig te zijn.

Minder gevoelig

Ook met de 3D-mammograaf moet de borst nog steeds worden samengedrukt omdat er dan minder straling nodig is en de borst niet kan bewegen. Hierdoor wordt de beeldkwaliteit beter en kunnen afwijkingen makkelijker worden herkend. Veel vrouwen ervaren het samendrukken als pijnlijk of onprettig. Het goede nieuws is, dat de nieuwe mammograaf behalve van 3D-technologie, ook voorzien is van een nieuw systeem om de borst samen te drukken, het SmartCurve Breast Stabilization System. Dit heeft een glooiende vorm, die de vorm van de borst respecteert en zorgt voor een gelijkmatigere druk op de borst. Hierdoor is het minder gevoelig op de plek waar de huid van de borst overgaat naar de borstkas. Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien vrouwen het borstonderzoek hierdoor als minder pijnlijk ervaren, terwijl er niets van de beeldkwaliteit verloren gaat. De nieuwe mammograaf wordt al gebruikt in het huidige ziekenhuis, maar verhuist straks uiteraard mee naar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum.

Bron: Saxenburgh