Oogletsel door vuurwerk bij 168 mensen

Deze jaarwisseling hebben 168 mensen oogletsel aan één of meerdere ogen door vuurwerk opgelopen. Dat is een grote stijging ten opzichte van de voorgaande jaarwisseling.

65% van de letsels wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. 45% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 32% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en in 13 gevallen is het letsel dusdanig ernstig, dat deze mensen blind zijn geworden aan één oog. 5 ogen zijn inmiddels volledig verwijderd. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de twaalfde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.

Letsel door legaal vuurwerk

“Legaal vuurwerk veroorzaakt 65% van de oogletsels. Vuurwerk in handen van de consument is dan ook altijd te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Oogletsels 2008/

2009 2009/

2010 2010/

2011 2011/

2012 2012/

2013 2013/

2014 2014/

2015 2015/

2016 2016/

2017 2017/2018 2018/ 2019 2019 / 2020 Patiënten 259 308 251 217 271 245 210 160 176 120 132 168 Zelfafstekers 109 148 126 108 158 147 98 95 95 72 76 93 Omstanders 150 (58%) 160 (52%) 125 (50%) 109 (50%) 113 (42%) 98 (40%) 112 (53%) 65 (41%) 81 (46%) 48 (40%) 56 (42%) 75 (45%) Aantal ogen 309 358 307 256 331 311 268 200 224 157 176 226 Niet blijvend letsel 203 242 190 151 227 213 171 127 144 98 111 154 Blijvend letsel 106 (34%) 116 (32%) 117 (38%) 105 (41%) 104 (31%) 98 (32%) 97 (36%) 73 (37%) 80 (36%) 59 (38%) 65 (37%) 72 (32%) Visusverlies 44 51 36 59 57 55 31 29 37 23 11 27 Blinde ogen 20 22 16 21 25 20 10 15 19 11 10 13 Verwijderd 14 9 7 9 8 10 6 1 5 5 2 5

Overzicht oogletsels door vuurwerk*



Onderverdeling legaal / illegaal / vuurwerk

Legaal vuurwerk 109 (64,9 %) Illegaal vuurwerk 16 (9,5 %) Onbekend 43 (25,6 %)

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger



In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het wederom stijgende aantal slachtoffers door vuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is.

Vuurwerkmanifest



In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Naast de tienduizenden particulieren die zich in de eerste week van 2020 hebben aangesloten, hebben ook onder andere Zorgverzekeraars Nederland, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, het BovenIJ ziekenhuis en de SAZ Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (Vereniging van 28 regionale ziekenhuizen) zich aangesloten.

Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het algehele consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl * Cijfers tot 7 januari 2020. De definitieve cijfers van de 12e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 1 april 2020 bekend gemaakt.



Bron: NOG