Nieuw seizoen Sekszusjes TV vanaf 7 februari

De grootte van je piemel, het kapsel van je schaamhaar en een potje masturberen. Na het succesvolle eerste seizoenkomen de zusjes Krista en Marcelle Arriënsmet vijf gloednieuwe afleveringen van Sekszusjes TV. Ze bespreken weer met het schaamrood op de kaken hun meest intieme ervaringen, twijfels en onzekerheden over seks. Met nieuw creatief knutselwerk, aseksuele Willem én zelfgemaakte liedjes.



Het nieuwe seizoen trapt af met een aflevering over de piemel. Hoe kun je seks hebben met een te grote of te kleine? Wat als je je schaamt voor een slappe piemel in bed of dat je te snel klaarkomt? In de aflevering over anale seks bespreken Krista en Marcelle hun ervaringen hiermee; waarom vindt het ene zusje het wel lekker en de ander niet? En zijn er tips om het zo goed mogelijk te doen? Ook onderzoeken de zusjes wat ze van hun eigen schaamhaar vinden. Waarom voelen ze de druk om zich kaal te scheren?

Praten over vingeren en aftrekken; het gebeurt nauwelijks. Waarom schamen de zusjes zich zo voor het feit dat ze masturberen? En in 2020 kan een gesprek over sexual consent niet ontbreken: hoe kun je aanvoelen dat je iets wel of niet wil? En hoe maak je het uitspreken van consent nog een beetje sexy?



Vanuit hun zelfgeknutselde decor voeren Krista en Marcelle openhartige en eerlijke gesprekken over seksualiteit, altijd gebaseerd op hun persoonlijke nieuwsgierigheid of gêne. De zusjes vinden het belangrijk de huidige beeldvorming te onderzoeken: ‘We hebben zelf ondervonden hoe het is wanneer een groot deel van je voorlichting wordt gevormd door het zien van porno of door wat je hoort op straat. We hebben dit programma bedacht omdat we zelf het gesprek als tiener vaak gemist hebben.’



Sekszusjes TV is bedacht, geknutseld en gemaakt door Krista Arriëns, Marcelle Arriëns en Marcel van der Velde. Ze zijn feilloos op elkaar ingespeeld, hebben dezelfde humor en zijn creatieve makers. Krista was eerder te zien in RamBam, voor Marcelle is Sekszusjes TV haar eerste programma. Marcel van der Velde, het derde creatieve brein in dit driemanschap, regisseert al jaren verschillende NPO-programma’s, zoals Volle Zalen en Opium TV. Sekszusjes TV ging over tafel tijdens het juryberaad voor de Zilveren Nipkowschijf, ontving de Hashtag Award voor Beste New Creator en de Sekszusjes werden door de Volkskrant uitgeroepen tot mediatalenten van 2020.



Het eerste seizoen was een groot online succes; de zusjes wisten 1,6 miljoen views te genereren op YouTube.

Vanaf 7 februari, elke vrijdag 15.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO 3.