Erik van Poelgeest: Onderzoek naar eiwit AMPK in de bloedvaten en het effect van insuline op de bloedvaten



In deze thesis is onderzocht of en hoe het eiwit AMPK in de bloedvaten (ecAMPK) het effect van insuline op de bloedvaten (IMVR) in de beenspier en de hartspier reguleert. De functionele relevantie van IMVR in skeletspier en hartspier is onderzocht door IMVR te remmen in genetisch gemodificeerde muizen en door IMVR te stimuleren in mensen door infusie met een stof die “prostacycline analoog” heet en door lichamelijke activiteit.

Microvasculair bloedvolume

We hebben laten zien dat insuline microvasculair bloedvolume laat afnemen in de hartspier van patiënten met type 2 diabetes (DM2) en in muizen die een westers dieet gevoerd kregen. Voorts hebben we gevonden dat een trainingsprogramma IMVR in de hartspier laat toenemen in patiënten met DM2 en dat IMVR toegenomen is in mensen die fysiek actief zijn. We hebben gevonden dat ecAMPK IMVR reguleert in de hartspier, maar niet in de skeletspier.

Hoe het hart werkt

Bovendien hebben we gevonden dat ecAMPK in de hartspier een regulator is van de positieve effecten van lichamelijke activiteit op IMVR en dat ecAMPK belangrijk is voor hoe het hart werkt. Het laten toenemen van IMVR in skeletspier door prostacycline analoog te infunderen of het laten afnemen van IMVR door endotheel specifieke knockout van de insuline receptor had geen effect op insuline gevoeligheid van het lichaam. Dus, de data in deze thesis laten zien dat skeletspier IMVR niet altijd een determinant is van insulinegevoeligheid. In de hartspier daarentegen zorgt het remmen van IMVR ervoor dat het hart minder goed werkt.

Conclusie

Concluderend laten we zien in deze thesis dat IMVR in de hartspier een relevant fysiologisch proces is dat gereguleerd wordt door ecAMPK, afgenomen is in DM2 patiënten en na westers dieet, is toegenomen door prostacycline infusie en lichamelijke activiteit en een determinant is van linker ventrikel functie. IMVR en ecAMPK in de hartspier zijn dus veelbelovende potentiële therapeutische aangrijppunten in de behandeling van aandoeningen waarbij de hartspier IMVR is afgenomen, zoals DM2 en misschien het microvasculaire dysfunctie syndroom.

