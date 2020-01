Betere dosering medicatie voor ontstekingsziekten darm

De dosering van een veelgebruikt medicijn bij de darmziekten Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn kan verbeteren door bij de patiënt bepaalde factoren in het bloed vast te stellen. Berends heeft het onderzoek om die factoren vast te stellen zo gemaakt dat de patiënt dit kan doen met een vingerprik thuis. Dit laatste is van groot voordeel want dan stuurt de patiënt het bloedmonster op naar het ziekenhuis en de uitslag is dan bekend op het volgende bezoek aan het ziekenhuis. Ook is de patiënt verlost van het prikken in de arm.



Respons

In 1998 verbeterde de komst van een nieuw medicijn (anti TNF-medicatie) de behandeling van patiënten met de ontstekingsziekten in de darm (Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn) aanzienlijk. Hoewel de effectiviteit van deze medicatie inmiddels uitgebreid is aangetoond, reageert tot 30 procent van de patiënten niet op deze medicatie (primaire non-respons). Van de patiënten die in het begin wel reageren op de behandeling, verliest de helft uiteindelijk alsnog respons (secondaire non-respons).



Centraal in haar proefschrift staat hoe artsen de dosering van anti-TNF geneesmiddelen het beste kunnen afstemmen op de individuele patiënt om zo non-respons te voorkomen. Het onderzoek draagt bij aan het beter behandelen van de individuele patiënt met een ontstekingsziekte van de darm, omdat dezelfde standaarddosering niet voor elke patiënt effectief is.

Foto: Sophie Berends

Bron: UMC Amsterdam