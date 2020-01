UMCG biedt online-cursus over gezondheid na de zwangerschap aan

Speciaal voor vrouwen die zwanger zijn, een zwangerschap plannen of recent een baby hebben gekregen, biedt het UMCG in samenwerking met de RUG een gratis online cursus over gezondheid na de zwangerschap aan. Het krijgen van een kind is een zeer bijzondere gebeurtenis, maar na de bevalling kan er veel gebeuren met de gezondheid van een vrouw. Vanaf 20 januari komen daarom in vier weken diverse gezondheidsaspecten aan bod. Door deze online cursus te volgen, kunnen vrouwen voorkomen dat ze na een bevalling onnodig lang met klachten blijven rondlopen.

De volgers van deze cursus leren hoe zij zichzelf kunnen helpen, maar ook wanneer het beter is om professionele hulp te zoeken van huisarts of verloskundige. Aan de orde komen fabels en misvattingen over de gezondheid van vrouwen na de bevalling, fysieke klachten als urine- en ontlastingsincontinentie, maar ook angsten of depressie na een bevalling, het weer beginnen met bewegen en seks na de zwangerschap. In de cursus kunnen vrouwen ervaringen delen met andere vrouwen, zodat duidelijk is dat niemand alleen staat in haar problemen of zorgen. Bovendien is de inhoud van de cursus gebaseerd op ervaringsverhalen van vrouwen en ontwikkeld met vrouwen samen. Hierdoor sluit de cursus goed aan bij de behoefte van deze doelgroep.

Ook vo???or verloskundigen en andere zorgprofessionals

De cursus is niet alleen voor vrouwen die zwanger of net bevallen zijn, maar ook voor verloskundigen en andere zorgprofessionals die met zwangere of bevallen vrouwen te maken hebben. De cursus is opgedeeld in 4 weken. Elke week heeft een bepaald thema en een aantal taken. Het kost maximaal een uur om alle taken van een week te doorlopen. Iedereen kan de taken ook verspreid over de week doen; inloggen kan zo vaak als iedereen zelf wil.

Online cursus overa???l toegankelijk

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG heeft de cursus, die oorspronkelijk is ontwikkeld door Trinity College Dublin, in nauwe samenwerking met de Verloskunde Academie Groningen, de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG en het Centrum voor Informatie Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen vertaald en aangepast naar de Nederlandse situatie. ‘Gezondheid na je zwangerschap’ is een nieuwe online cursus die het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen gratis aanbieden. Deze cursus is overal toegankelijk voor iedereen waardoor een leven lang leren ineens een stuk makkelijker is geworden.

Bron: UMCG