NVPO Congres 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 vindt het 26e NVPO-congres plaats in Utrecht. Tijdens het jaarlijkse NVPO-congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. Het congres is multidisciplinair en gericht op onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers.

Dit jaar zal het congres in het thema staan van Afscheid van taboes rondom kanker: Van ongepast & ongemakkelijk naar gepast & gemakkelijk in het belang van de patiënt!

Taboes worden niet besproken, lastige onderwerpen wel. Deze dag zetten we bekendere maar zeker ook minder bekende taboes rondom kanker centraal. Maar wat is nu een taboe? Een lastig bespreekbaar onderwerp omdat je je hier zelf minder comfortabel bij voelt, (te) weinig vanaf weet, niet weet wat je te bieden hebt of afvraagt hoe dit valt bij de patiënt? Op 20 maart nemen we graag in gezamenlijkheid afscheid van taboes en slaan we de weg in van het goed geïnformeerd bespreekbaar maken van lastige onderwerpen. Aan deze editie van het NVPO-congres wordt o.a. meegewerkt door Valerio Zeno, bekend van diverse tv-programma’s (“Je Zal Het Maar Hebben” en “Over Mijn Lijk”). Valerio is de voorzitter tijdens het ochtendprogramma.

Bron: NVPO