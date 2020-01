Wat doet bacteriële meningitis met de hersenen

Proefschrift Joo Yeon Lee



De verschillende ziekteverwekkers voor hersenvliesontsteking of meningitis zijn te herkennen met weefselonderzoek van de hersenen. Zo blijkt dat vasculaire ontsteking geen centrale rol speelt bij het ontstaan van schade aan de hersenen als de bacterie pneumokokken meningitis veroorzaakt. Dierenmodellen voor bacteriële meningitis zijn nuttig maar reproduceren niet alle aspecten van ziekte bij de mens, zoals de vaatontsteking.

Bacteriële meningitis



Dit zegt Lee in haar proefschrift waarin ze heeft gekeken naar bacteriële meningitis: wat is het mechanisme waardoor hersenschade ontstaat? Zijn er verschillen in patronen van schade tussen verschillende ziekteverwekkers? Verder wilde ze weten hoe representatief diermodellen zijn voor ziekte bij de mens en wat het meest geschikte model is voor toekomstig onderzoek.



Bij bacteriele meningitis zijn er histopathologische kenmerken die specifiek zijn voor bepaalde verwekkers. Het identificeren van deze specifieke kenmerken is belangrijk omdat het bij kan dragen aan de kennis over de pathofysiologie van weefelschade door de diverse verwekkers. Mogelijk kan dit leiden tot het ontwikkelen van nieuwe meer effectieve behandelingen.

Vaatontsteking

Ook de gegevens uit de literatuur lijken te ondersteunen dat vaatontsteking cruciaal is in de pathofysiologie en dat het remmen van deze ontsteking en het herstellen van de in- tegriteit van de bloedvaten een belangrijk focus is voor nieuwe therapie bij pneumococcenmeningitis.

Bron: UvA