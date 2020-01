Gebruik organoïden-technologie voor Oncode-onderzoekers verzekerd door samenwerkingsovereenkomst met KNAW

Dankzij een overeenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Oncode Institute, komt de mini-organen (organoïden)-technologie beschikbaar voor alle ruim 800 kankeronderzoekers die zijn aangesloten bij Oncode. De KNAW trekt samen op met haar institutionele partner UMC Utrecht op het gebied van organoïden-technologie. Door deze overeenkomst met Oncode is het voor het eerst mogelijk dat onderzoekers in Nederland een licentie krijgen om onderzoek met organoïden te doen.

Het kweken en onderzoeken van organoïden is een door Oncode-onderzoeker Hans Clevers ontwikkelde technologie. Clevers is werkzaam bij onder andere het Hubrecht Instituut (KNAW) en het UMC Utrecht en is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De KNAW beheert de licenties voor het gebruik van deze technologie samen met het UMC Utrecht. Voor de kwaliteit van kankeronderzoek is het een bijzondere stap dat onbeperkt onderzoek met organoïden nu mogelijk is voor academische doeleinden. Dankzij organoïden-onderzoek is het onder andere mogelijk om met beperkte hoeveelheden weefsel van patiënten op grote schaal de tumorgroei beter te analyseren, genetische instabiliteit te onderzoeken en nieuwe medicijncombinaties te testen.

Angus Livingstone, Directeur Valorisatie bij Oncode Institute, zegt: “Wij zijn er bijzonder trots op dat alle bij Oncode Instituut aangesloten onderzoekers nu onbeperkt toegang hebben tot deze veelbelovende technologie. Een belangrijk doel van Oncode is om onderzoeksresultaten uit het lab sneller naar patiënten te brengen. Deze overeenkomst met KNAW is een mooi voorbeeld van hoe wij dit mogelijk maken.”

Mieke Zaanen, Algemeen Directeur KNAW, vult aan: ”Binnen de nationale onderzoeksinstituten van de KNAW wordt fantastisch onderzoek gedaan en dat leidt vaak tot resultaten die veel impact hebben. Dankzij Oncode komt deze technologie nu nog breder beschikbaar en dat kan het verschil maken voor grote en kleine groepen van patiënten.”

Arno Hoes, vice-voorzitter UMC Utrecht en decaan geneeskunde faculteit: “We vinden het heel belangrijk dat deze in Utrecht ontwikkelde techniek breed wordt toegepast en zijn blij met deze overeenkomst.”

Kankeronderzoekers die niet zijn aangesloten bij Oncode en interesse hebben om deze technologie te gebruiken, worden verzocht contact op te nemen met KNAW.

Darmorganoïde met in groen cellen die het immuunsysteem reguleren en in rood de gehele organoïde, credit: Joep Beumer, copyright Hubrecht Institute

Oncode Institute brengt meer dan 800 excellente fundamentele kankeronderzoekers van twaalf instituten in Nederland samen. Het is onze missie om innovaties op het gebied van kanker diagnostiek en behandeling te stimuleren. Het ultieme doel is om patiënten te helpen overleven, de kwaliteit van leven te verbeteren voor patiënten en betrokkenen en bij te dragen aan betaalbare gezondheidszorg. Oncode Institute vertaalt fundamentele inzichten in de biologie van kanker op een efficiënte manier naar nieuwe diagnostische methodes, nieuwe geneesmiddelen en innovatieve behandelingen. De drie strategische pijlers van Oncode zijn excellente wetenschap, intensieve samenwerking en geïntegreerde valorisatie. Oncode wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Health~Holland, NWO en ZonMw met in totaal €120 miljoen tot 2022.



Hans Clevers is hoogleraar Moleculaire Genetica aan het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht, Principal Investigator bij het Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research (KNAW) en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Oncode Investigator.

