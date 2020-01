Hoe een box helpt nadenken over de dood

Het Humanistisch Verbond lanceert de Voor Hierna-box, een fysieke verzamelplek voor alles wat jij belangrijk vindt rondom de dood.



De dood is een onderwerp dat we het liefst vermijden. Terwijl erover nadenken zinvol is – en inzichten biedt. Hoe wil jij dat je geliefden jou herinneren? Wat laat je na? Hoe wil je dat je uitvaart eruitziet? Het Humanistisch Verbond ontwikkelde hiervoor de Voor Hierna-box.



Stop hier bijvoorbeeld brieven aan je geliefden in, een levensoverzicht of belangrijke documentatie, zoals uitvaartwensen. Alles opgeslagen op één plek die makkelijk vindbaar is voor je nabestaanden. In de Week van de Euthanasie, van 7 t/m 14 februari, vragen we met de box extra aandacht voor het levenseinde.



Hersenonderzoeker prof. Dick Swaab onderschrijft het nut van de box. “De box helpt. Je hebt een reden om over de dood te praten. (…) En als je plots overlijdt, heb je aan digitale dingen niets. Voordat mensen je computer inkomen dan is het al te laat om erover te beslissen.”



De box is te bestellen bij het Humanistisch Verbond: humanistischverbond.nl/voor-hiernabox/

Humanistich Verbond, Fotograaf Huib van Wersch

De dood, een belangrijk thema

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen, en we stimuleren het gesprek over de dood. Want bij een goed leven hoort een goede dood. We agenderen, brengen persoonlijke verhalen, achtergrond en helpen je hoe om te gaan met het levenseinde. Lees hier wat wij doen en waarom.



Bron: Humanistisch Verbond