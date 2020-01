WHO: Uitbraak coronavirus als internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft vanavond de corona-epidemie bestempeld als een internationale noodsituatie. Deze noodsituatie heet een PHEIC wordt dat genoemd, voluit Public Health Emergency of International Concern. Dit betekent dat de volksgezondheid in verschillende landen gevaar loopt door de verspreiding van het nCoV-2019-virus. Pogingen om het coronavirus in te dammen worden vanaf nu internationaal gecoördineerd. De uitbraak is nu zeer ernstig, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht van aard. Het noodcomité vergaderde sinds vorige week al driemaal over deze kwestie.

Welke maatregelen worden van kracht?

Landen zijn nu verplicht opgelegde maatregelen van de WHO na te leven, het gaat dan om screening van reizigers, het gebruik van beschermende kleding en het opleggen van reisbeperkingen en/of vliegverboden. Landen moeten vanaf nu alle informatie over het nCoV-2019 virus en de verspreiding ervan met elkaar delen.

Sinds 2009 heeft de WHO vijf keer eerder een PHEIC uitgeroepen. In 2009 vanwege varkensgriep, in 2014 voor polio, in 2014 en 2019 voor ebola en in 2015 vanwege het zikavirus.

Het is pas de zesde keer dat de gezondheidswaarschuwing wordt afgegeven sinds die in 2005 werd ingesteld. Dat gebeurt alleen als de dreiging van een uitbraak ‘zeer ernstig, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht’ is.