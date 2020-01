2Doc: Midnight family, woensdag 26 februari op NPO 2

2Doc: Midnight Family: woensdag 26 februari, 22.55 uur op NPO 2

Als een waanzinnige raast de familie Ochoa, vader en twee minderjarige zonen, ’s nachts met hun privé-ambulance door de straten van Mexico-Stad. Een noodzakelijk kwaad, want de overheid heeft in de stad met negen miljoen inwoners nog geen 45 ambulances rondrijden. Maar de concurrentie is moordend.

Als eerste op de plaats van het noodgeval

Het is haast een spel voor de zeventienjarige ambulancechauffeur Juan Ochoa: lukt het hem de concurrentie te verslaan en als eerste op de plaats van het noodgeval aan te komen? Het werk brengt veel onzekerheden en stress met zich mee. Zelfs als hij, samen met z’n vader en jongere broertje, als eerste ter plekke is, is het niet zeker of ze aan de rit verdienen. Er is altijd een kans dat ze worden tegengehouden door corrupte politieagenten of dat patiënten niet kunnen of willen betalen voor het transport.

De Amerikaanse documentairemaker Luke Lorentzen observeert vader en de twee zonen en brengt indrukwekkend dichtbij wat Juan en zijn familieleden nacht na nacht doormaken. Van de stilte voor de storm tot de hectische momenten waarop ze scheurend door de straten van de metropool hun leven riskeren.

Bron: VPRO Communicatie