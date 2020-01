Medicine Men introduceert bloeddruk telemonitoring 2.0 voor huisartsen

Medicine Men introduceert op het Nationaal Hypertensiecongres haar nieuwste bloeddruk telemonitoring product: EmmaHBPM 2.0. Huisartsen en internisten kunnen vanaf vandaag de medicatie van hun patiënten met hypertensie eenvoudig op afstand instellen. Patiënten hoeven niet meer naar de praktijk te komen. Bovendien kost het eConsult de huisarts minder tijd. EmmaHBPM is ontwikkeld in samenwerking met het UMC Utrecht, voldoet aan alle courante CVRM richtlijnen en wordt door zorgverzekeraars vergoed.

Uit eigen onderzoek van Medicine Men bleek dat veel huisartsen worstelen met het snel en correct instellen van bloeddrukmedicatie van hun patiënten met hypertensie. Het duurt vaak meerdere maanden, waarbij een patiënt soms tot zes maal terug op de praktijk moet komen voor een nieuwe bloeddrukmeting.

Meten op afstand

Medicine Men ontwikkelde EmmaHBPM in samenwerking met de afdeling vasculaire geneeskunde van het UMC Utrecht en Huisartsen Utrecht Stad. De huisarts geeft een bloeddrukpakketje mee aan de patiënt, die onder begeleiding van een app thuis start met meten. Zodra er voldoende valide metingen gedaan zijn ontvangt de huisarts hier over een melding. In een eConsult of telefoongesprek neemt de arts met haar patiënt de resultaten door en schrijft eventueel aangepaste medicatie voor. Na een ingestelde periode ontvangt de patiënt een signaal om weer te gaan meten. Dit proces zet zich voort tot een optimale bloeddrukinstelling is bereikt.

Sneller en betrouwbaar

Het EmmaHBPM 2.0 meetresultaat is gebaseerd op een strak protocol, waarbij de patiënt volgens de NHG CVRM richtlijnen een week lang meting doet. Er hoeft geen correctie voor een mogelijk “witte-jas” effect gedaan worden. Afspraken hoeven niet ver van te voren gepland worden, omdat een telefonisch consult voldoende is. Een in trials bewezen voordeel van thuismeten is dat de therapietrouw van patiënten hoger wordt. EmmaHBPM 2.0 is CE medical device gecertificeerd.

Van diagnostiek naar monitoring

EmmaHBPM 2.0 kent drie modules: Diagnostiek voor een diagnostische meting om te controleren of een patiënt mogelijk hypertensie heeft; Medicatietitratie voor een medicatie-instelperiode en Monitoring voor permanente bloeddrukbewaking thuis. EmmaHBPM wordt ook ingezet voor onderzoekstoepassingen. Researchers kunnen zelf de parameters instellen en desgewenst vragen en gevalideerde vragenlijsten opgeven die patiënten op de app kunnen beantwoorden. Bovendien kunnen zij via het Emma platform andere parameters, zoals gewicht, stappen, spo2, hartslag, temperatuur of slaap meten.

Over Medicine Men

Medicine Men uit Abcoude is ontwikkelaar van het Emma Connected Care platform voor mensen met chronische ziektes. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar innovatieve oplossingen. Medicine Men werkt samen met o.a. UMC Utrecht, Amsterdam UMC, Leiden UMC, Bravis ziekenhuis en tientallen huisartsenpraktijken.

Over UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is gespecialiseerd in de behandeling van hypertensie en heeft een speciale polikliniek voor gecompliceerde hypertensie waar patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk terecht kunnen voor diagnose en behandeling.

Over Huisartsen Utrecht Stad

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen, dat zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen van zorgprogramma’s en zorgpaden om zuinige en zinnige zorg te kunnen leveren aan de inwoners van Utrecht stad.

Bron: Medicine Men