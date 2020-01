Wereldkankerdag 2020, Regionetwerk-markt in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Op dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Kanker zet je wereld op z’n kop. Dat ervaren mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, behandeling hiervoor krijgen of kampen met de gevolgen van kanker. Maar deze mensen staan er niet alleen voor. In onze regio staat een regionetwerk van organisaties voor hen klaar waar ze terecht kunnen. Dit zijn onder andere organisaties op het gebied van bijvoorbeeld voeding, fitheid, medische kennis en psychische ondersteuning. Op 11 februari van 10.00 – 16.00 uur kunnen ze met hen kennismaken op de regionetwerk-markt in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Ze kunnen er informatie krijgen, vragen stellen en hun verhaal kwijt.

Regionetwerk-markt

Deze regionetwerk-markt is onderdeel van de campagne Wereldkankerdag. Meer informatie staat op

https://www.wereldkankerdag.nl/ en https://www.saxenburgh.nl/.

Saxenburgh behandelt darmkanker, borstkanker, melanoom en huidkanker, longkanker en prostaatkanker. En beschikt daarvoor over vakkundige specialisten en verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen die mensen door dit traject heenhelpen. Saxenburgh werkt samen met andere gespecialiseerde ziekenhuizen, zoals het UMCG in Groningen.

Saxenburgh heet iedereen op 11 februari van 10.00-16.00 uur van harte welkom in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg.

Bron: SXB