Informatieavond over artrose (slijtage) van de heup

Op maandag 2 maart om 19.00 uur organiseert het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een informatieavond over artrose van de heup, voor patiënten en andere belangstellenden. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kunt u doen via orthoinfoavond@jbz.nl.

Wat u zelf kunt doen

Heeft u last van artrose (slijtage) van de heup? Of iemand in uw omgeving? Tijdens deze bijeenkomst geeft het team Orthopedie van het JBZ uitleg over wat artrose is, hoe zij te werk gaan en wat de behandelmogelijkheden zijn. Hierbij wordt vooral ingegaan op wat u zelf kunt doen om de klachten te verminderen of te voorkomen dat het erger wordt.

De informatieavond is in het Auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje kennis te maken met de aanwezige orthopeden en sprekers.

