Bijna 1 op de 7 test positief op SOA

Uit cijfers van SOA-tester Testalize.me blijkt dat in 2019 13,2% van de gebruikers positief testte op een SOA. Het gaat dan vooral om Chlamydia dat in 90% van de positieve gevallen werd gevonden. Dat is bijna één op de zeven mensen die test. Meer dan tienduizend anonieme SOA-testen werden geanalyseerd.

De startup is de grootste aanbieder van anonieme SOA-testen. Het bedrijf gebruikt geen persoonsgegevens om te analyseren. Er is er wel zicht op aantallen, type testen en resultaten. Ook worden enkele vragen gesteld aan de gebruikers, nadat ze hun uitslag hebben opgevraagd. Er wordt getest op de meest voorkomende SOA’s: Chlamydia en Gonorroe. En eventueel kan doorgetest worden op LGV.

Rectale SOA in opkomst

Seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen op verschillende plekken in het lichaam voorkomen. Toch blijkt ruim 9 op de 10 personen voor een genitale test te kiezen. Desalniettemin blijkt uit het onderzoek dat er in verhouding vaker positief wordt getest op rectale Chlamydia en/of Gonorroe. Hoewel nog geen 4% van de gebruikers de rectale test uitvoerde, was bijna 1 op de 5 positief. Testalize.me stelt dat de meerderheid van deze rectale testen worden uitgevoerd door vrouwen. Volgens het bedrijf heerst er nog steeds een groot taboe op het testen van infecties die het gevolg zijn van onveilige anale seks.

Mannen en vrouwen

Om de verschillen in geslacht in kaart te brengen, werden de genitale testen geanalyseerd die alleen door mannen of alleen door vrouwen konden worden uitgevoerd. Uit die gegevens blijkt dat de SOA-test voor vrouwen vaker (55%) werd besteld dan de test voor mannen (44%). Een mogelijke reden is dat vrouwen eerder actie ondernemen wanneer ze een partnerwaarschuwing hebben gehad. Het risico op onvruchtbaarheid speelt een grote rol. Overigens werden geen verschillen ontdekt in het aantal positieve testen. Zowel mannen als vrouwen testen even vaak positief op Chlamydia en/of Gonorroe.

Bedgeheimen

Naast het onderzoek over het aantal positieve testen, hebben meer dan duizend gebruikers van Testalize.me anoniem een aantal bedgeheimen gedeeld. De startup vroeg zich af hoe vaak ze een condoom gebruikten en hoeveel bedpartners ze hebben gehad in het afgelopen half jaar. Zo blijkt dat meer dan tweederde van de respondenten nooit of bijna nooit (68,7%) een condoom gebruikt. Slechts 4,6% gebruikt dit voorbehoedsmiddel altijd tijdens de seks. Bijna de helft gaf aan slechts 1 bedpartner te hebben gehad in de laatste zes maanden. Ongeveer 1 op de 6 personen heeft een behoorlijk actief seksleven met meer dan 4 bedpartners in het afgelopen half jaar.

Meer informatie over deze cijfers vind je op: https://testalize.me/blog/soa-monitor-2019

Over Testalize.me

Met Testalize.me test je snel, online en anoniem op SOA’s. Het bedrijf bestaat sinds 2015 en werkt samen met huisartsenlaboratorium Diagnostiek voor U. Iedere test wordt in dit lab uitgevoerd en uitslagen worden geautoriseerd door een arts-microbioloog. Testalize.me test inmiddels tienduizenden gebruikers per jaar, in zowel Nederland als Duitsland. Ieder kwartaal deelt het bedrijf de cijfers in de ‘SOA Monitor’.

Bron: Testalize