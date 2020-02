Zorgcentrum ’t Vlierhuis feliciteert 103-jarige bewoner

Op 29 januari vierde de heer G. Hesselink zijn 103e verjaardag in Saxenburgh Zorgcentrum ’t Vlierhuis in Ommen. Hij is hiermee volgens de familie de oudste inwoner van Ommen. Ter gelegenheid van het bereiken van deze respectabele leeftijd kwamen Burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen, alsmede Wouter van der Kam en Rita Hunse, respectievelijk Raad van Bestuur en manager ouderenzorg van Saxenburgh, maandag jl. de jarige feliciteren.

Woensdag 29 januari vierde de 103-jarige zijn verjaardag al met zijn drie kinderen, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen in Zorgcentrum ’t Vlierhuis. Zijn vrouw is al 26 jaar geleden overleden. Maandag 3 februari haalden de burgervader en de Saxenburgh afvaardiging enkele herinneringen op met de heer Hesselink.

De heer Hesselink is een geboren en getogen Ommer. Hij is geboren in Emsland en via Junne, Haven Oost, De Brug en Saxenburgh Woonzorgcentrum Oldenhaghen, uiteindelijk vanaf 1 oktober 2019 in Zorgcentrum ’t Vlierhuis komen wonen. Daar heeft hij zijn draai inmiddels weer gevonden. De heer Hesselink was tot zijn 50e boer. Daarna heeft hij tot zijn pensioen bij Van Gelder in Hattem gewerkt. Tot op hoge leeftijd fietste hij nog dagelijks, maar dat gaat nu niet meer. Alhoewel geen van zijn tien broers en zussen nog leeft, stamt de heer Hesselink wel uit een sterk geslacht. Drie broers van hem zijn namelijk respectievelijk 99, 102 en 103 jaar oud geworden. Daarmee evenaart hij het ‘familierecord’. Een echte tip om zo oud te worden heeft de heer Hesselink niet. Eigenlijk vindt hij het heel gewoon.

Bron: Saxenburgh