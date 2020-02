Campagne Ben je oké? komt met carnavalskraker

De publiekscampagne ‘Ben je oké?’, die ongewenst seksueel gedrag tijdens het uitgaan bespreekbaar maakt, is dit jaar voor eerst te zien en te horen tijdens carnaval. De campagne komt met een ludieke eigen carnavalskraker die bijdraagt aan een gezellige carnaval voor iedereen en een tegengeluid is voor seksistische carnavals hits. Ook kunnen carnavalsverenigingen, kroegen en feestlocaties de campagne steunen en posters ophangen. ‘Ben je oké?’ is een initiatief van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.



De publiekscampagne ‘Ben je oké?’ heeft een positieve insteek. Tijdens carnaval kun je je even helemaal laten gaan. Gewoon zoals het hoort te zijn. En zoals het meestal ook is. De campagne roept carnavalsvierders op om er samen voor te zorgen dat dit zo blijft.



Alleen als je het allebei wenst

Ongewenst seksueel gedrag komt nog te vaak voor. “In Nederland krijgt ruim de helft van de vrouwen en een op de vijf mannen te maken met seksuele handelingen tegen hun wil, van zoenen tot seks,” legt Ton Coenen, directeur Rutgers, uit. “En dat gebeurt ook tijdens het uitgaan en carnaval waar flirten een grote rol speelt, en grenzen vervagen.”

Daarom roept Rutgers carnavalsvierders op om de vraag ‘Ben je oké?’ te stellen als ze zien dat iemand zich niet op z’n gemak voelt. “En we vragen carnavalsverenigingen, kroegen en feestlocaties om de campagne te steunen en de campagneposter op te hangen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een leuke carnaval heeft.”



Carnavalskraker ‘Ben je oké?

Om de campagne kracht bij te zetten, komt Rutgers met de ludieke eigen carnavalskraker ‘Ben je oké?’. Het is een tegengeluid voor carnavals hits die suggereren dat carnaval een feest is waar bij je op seksueel gebied kunt doen en laten wat je wilt, zonder daarbij rekening te houden met elkaars wensen en grenzen. Het lied helpt feestvierders om makkelijker de vraag te stellen: Ben je oké?.





Het refrein luidt:



Ben je oké?

Voelt het goed voor alle twee

Is er ook ruimte voor een nee

Ben je oké?

Ben je oké?

Weet je zeker, geen bezwaar

Check het even bij elkaar

Ben je oké, dan ga je lekker all the way

De carnavalskraker ‘Ben je oké?’ is geschreven en ingezongen door de Ben je oké? Party Crew feat. Siem & Ym (bestaande uit Simon Timmerman en Ymke Kelders van Rutgers). Het lied is vanaf vandaag beschikbaar via Youtube en op www.benjeoke.nl, later ook nog via onder meer Spotify en iTunes.



Campagne

Carnavalsverenigingen, kroegen en feestlocaties kunnen de boodschap uitdragen door posters op te hangen en aandacht te vragen voor de campagne via (social) media en hun websites. Op de website en op Snapchat kunnen carnavalsvierders met een fotofilter aangeven dat ongewenst seksueel gedrag niet oké is en dat ze een veilig carnaval belangrijk vinden.



De boodschap van de campagne is neutraal: Zie je ongewenst seksueel gedrag? Vraag dan aan degene die het overkomt: ‘Ben je oké?’. Op de campagnewebsite www.benjeoke.nl staan filmpjes die laten zien hoe je ongewenst seksueel gedrag bespreekt als je het ziet. Sinds de start van de campagne in oktober 2018 doen al ruim 200 podia, clubs en festivals mee.



De rechtenvrije MP3 download van ‘Ben je oké?’ staat op www.rutgers.nl/benjeoke.

Credits Artiest: Ben je oké Party Crew feat. Siem & YmOpname en mix: Studio Silvester door Erik Spanjers Compositie: Simon Timmerman, Ymke Kelders, Sander HouwenVideo: The Merge

Bron: Rutgers