22% Amsterdamse taxichauffeurs regelmatig stoned achter het stuur

Onderzoekers verbonden aan een van de Nederlandse universiteiten hebben in samenwerking met een aantal Amsterdamse coffeeshophouders ruim 8.300 respondenten ondervraagd over cannabisgebruik tijdens hun werk. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat meer dan 20% van de taxichauffeurs (met enige regelmaat) de weg op gaat onder invloed van cannabis.

De onderzoekers concluderen dat er een opvallende trend te zien is: ‘stoned’ op werk wordt namelijk in, maar ook buiten de hoofdstad lijkt steeds gebruikelijker. Paul Wilhelm, eigenaar van twee coffeeshops, vertelt: “Deze cijfers bevestigen wat ik al een tijdje vermoedde. Je moet uiteraard nooit cannabis tijdens je werk gebruiken.” Op basis van dit onderzoek lanceert een groep coffeeshophouders (onder wie Paul Wilhelm) onder de titel ‘Use Your Head’ in deze maand een voorlichtingscampagne om (jong)volwassenen te wijzen hoe ze cannabis op een verantwoorde wijze kunnen gebruiken.

Gebruik cannabis tijdens ‘gevaarlijk’ werk

Uit het onderzoek is een top 5 samengesteld van de meest risicovolle beroepen, waarin de consumenten de grootste kans hebben te interacteren met iemand die onder invloed zijn werk doet. Zo bleek dat bijna een kwart (22,9%) van het keukenpersoneel in de horeca blowt op en rondom de werkplek. Eén op de vijf taxichauffeurs (22%) rijdt regelmatig onder invloed van cannabis. Eén op de tien bouwvakkers (11,4%) voert zijn werk uit onder invloed. Het percentage ziekenverzorgers dat tijdens of zeer kort (minder dan vier uur) voor dienstaanvang cannabis gebruikt, is 9,5%. Zo’n 7,2% van de architecten gebruikt cannabis tijdens het ontwerpen. Om het grote publiek te informeren over de do’s-and-don’ts inzake cannabisgebruik start er deze maand een campagne op de plek waar het cannabisgebruik begint: in de coffeeshop zelf onder het motto: ‘Use Your Head’.

Cannabis-vriendelijke beroepen

Uit het onderzoek is mede naar voren gekomen welke beroepen ‘cannabis-vriendelijk’ genoemd kunnen worden. Daarmee wordt bedoeld dat het gebruik niet ontmoedigd wordt door de leiding en zelfs (oogluikend) wordt toegestaan rondom de werkplek. De ondervraagden van deze vijf beroepen gaven aan dat met cannabisgebruik hun beroep prima uit te voeren is. Het vaakst werd ‘muzikant’ of ‘performer’ genoemd. Daarna gaven ook de webdevelopers en horecamedewerkers aan dat ‘stoned’ werken goed gaat. Ook de makelaars en barista’s vertellen het werk na een joint prima te doen is.

Campagne

De campagne raadt af om cannabis te gebruiken op school of tijdens het werken, ongeacht het beroep. Naast de voorlichting in de coffeeshop en de site VoorlichtingCannabis.nl is er een scholenpakket waarin met jongeren wordt besproken hoe zij verantwoord cannabis kunnen gebruiken.

Use Your Head: een voorlichtingscampagne die deze maand start heeft het doel om mensen voor te lichten over cannabisgebruik. Naast voorlichting in de coffeeshops is er een scholen-pakket voor jongeren ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

